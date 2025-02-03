ABD’de büyük panik! Uçağın motoru alev aldı 109 kişi tahliye edildi

Olay sonrası uçakta bulunan 104 yolcu ve 5 mürettebat tahliye edildi (A Haber arşiv)



ABD Federal Havacılık İdaresi, havalimanında dün yerel saatle 08.35'te sıralarında meydana gelen olayı soruşturacağını açıkladı.



ABD'DE GEÇTİĞİMİZ HAFTA 2 UÇAK KAZASI MEYDANA GELMİŞTİ

ABD'nin başkenti Washington DC'de 30 Ocak'ta American Airlines'a ait bir yolcu uçağının Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışırken Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopter ile havada çarpışmıştı. Her iki hava aracının da Potomac Nehri'ne düşmesiyle sonuçlanan kazada toplam 67 kişi hayatını kaybetmişti.



Philadelphia şehrinde de 1 Ocak'ta 6 kişiyi taşıyan Learjet 55 tipi ambulans uçak, bilinmeyen bir nedenle yerleşim bölgesine düşmüş, uçaktaki 6 kişi ile kaza yerinde aracında bulunan 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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