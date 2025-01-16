Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarıları Yunanistan’ı panikletti!

Haberde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "AB üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma sanayii çabalarına katılımının Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıdığına inanıyorum" sözleri hatırlatıldı ve "Türkiye bu programa dahil olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET

İşte Kathimerini gazetesinde örnekleri verilen Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki bazı anlaşmalar:

İspanya: Eğitim uçağı Hürjet satın almaya hazırlanıyor.

Portekiz: Türk teknoloji şirketi STM, Portekiz donanması için 2 yakıt ikmal gemisi yapacak.

İtalya: Gazetede, İtalyanlar ile Türklerin, T-129 Atak helikopterinin yanı sıra Türk Sahil Güvenlik devriye botlarının ve Tulpar tanklarının üretiminde işbirliği yaptığı ayrıca İtalya Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alındığı belirtildi. İtalyanların ayrıca, İHA'larını donatmak için Roketsan yapımı lazer güdümlü CİRİT füzeleri satın almaya hazırlandığını aktardı.