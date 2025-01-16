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Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları Yunanistan'ı panikletti!

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Kaan, Kızılelma, Bayraktar TB-2, TCG Anadolu ve Tayfun balistik füzesi sık sık manşetlerdeki yerini alıyor. Yunanistan medyası bu sefer Türk savunma ürünlerini satın almak için sıraya giren Avrupa ülkelerini sıraladı. İngiltere'den Estonya'ya, İspanya'dan İtalya'ya çok sayıda Batı ülkesi Türkiye'nin peşinde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 08:15
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Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarıları Yunanistan’ı panikletti!

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi komşu Yunanistan'ı rahatsız etmeyi sürdürüyor. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin son zamanlarda Avrupa ülkeleri ile ardı ardından gerçekleştirdiği anlaşmaları mercek altına aldı.

NATO Genel Sekreteri Mark RutteNATO Genel Sekreteri Mark Rutte

Haberde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "AB üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma sanayii çabalarına katılımının Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıdığına inanıyorum" sözleri hatırlatıldı ve "Türkiye bu programa dahil olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJETYerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET

İşte Kathimerini gazetesinde örnekleri verilen Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki bazı anlaşmalar:

İspanya: Eğitim uçağı Hürjet satın almaya hazırlanıyor.
Portekiz: Türk teknoloji şirketi STM, Portekiz donanması için 2 yakıt ikmal gemisi yapacak.
İtalya: Gazetede, İtalyanlar ile Türklerin, T-129 Atak helikopterinin yanı sıra Türk Sahil Güvenlik devriye botlarının ve Tulpar tanklarının üretiminde işbirliği yaptığı ayrıca İtalya Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alındığı belirtildi. İtalyanların ayrıca, İHA'larını donatmak için Roketsan yapımı lazer güdümlü CİRİT füzeleri satın almaya hazırlandığını aktardı.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAANTürkiye'nin milli muharip uçağı KAAN


Almanya: Ankara-Berlin askeri gemi inşası alanında işbirliği yapıyor.
İngiltere: 5. nesil Türk savaş uçağı KAAN'ın geliştirilmesinde İngiliz BAE Systems ile yapılan işbirliğinin Türkİngiliz ilişkilerinin "mihenk taşı" oldu.
Romanya: Baykar üretimi Bayraktar TB2 İHA'larının ve Otokar üretimi Cobra zırhlı araçlarının ihraç edileceği belirtildi.

Türkiye'nin ilk milli SİHA'sı Bayraktar TB2Türkiye'nin ilk milli SİHA'sı Bayraktar TB2

ÜLKELER SIRAYA GİRDİ
Polonya: Bayraktar TB2 İHA ihraç edebilir.
Hollanda: Türkiye'den Aselsan üretimi kaideye monteli Stinger hava savunma sistemleri ithal edecek.
Kosova: Bayraktar TB2 İHA'ları, BMC yapımı Vuran zırhlı araçları ve Roketsan yapımı OMTAS tanksavar füzeleri satın alacağını ifade etti.

Zırhlı muharebe aracı Ejder YalçınZırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın
Slovenya-Karabağ: Cobra zırhlı araçları alacak.
Macaristan: Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın zırhlı araçlarını satın alacak.
Estonya: Otokar tarafından üretilen zırhlı personel taşıyıcı Arma ve Nurol Makina tarafından üretilen NMS zırhlı araçlar Estonya'nın ithalat listesinde.

GAMBİYA'YA PERSONEL TAŞIYICI
Türkiye, Batı Afrika ülkesi Gambiya ile arasında devam eden "Askeri ve Mali İşbirliği Anlaşması" kapsamında 17 zırhlı personel taşıyıcı teslim etti.

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