İngiliz dergiden dikkat çeken analiz: Türkiye ile İsrail Suriye’de karşı karşıya gelebilir

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Orta Doğu'daki güncel gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ışığında, Türkiye'nin dış politika pozisyonunu analiz etti.

20 yıldan uzun bir süredir Batı, Rusya ve Çin arasında ince bir denge kurmaya çalışan Türkiye, bu dönemde bölgesel ve küresel düzeyde önemli askeri ve diplomatik adımlar attı.

Ancak analize göre, Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak Suriye'de İsrail'le bir çıkar çatışmasıyla yüz yüze gelebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE İSRAİL ARASINDA ÇATIŞMA MÜMKÜN MÜ?

Türkiye'nin, Suriye, Libya, Güney Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Körfez'deki askeri etkisini artırdığı, Afrika, Orta Asya ve Batı Balkanlar'da da yumuşak gücünü genişlettiği vurgulandı.