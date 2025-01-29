İngiliz dergiden dikkat çeken analiz: Türkiye ile İsrail Suriye'de karşı karşıya gelebilir
İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, Orta Doğu'da değişen dengeleri analiz ettiği bir makale yayınladı. Türkiye'nin Batı Balkanlar'dan Orta Asya'ya ve Afrika'ya kadar nüfuzunu genişlettiği altı çizilen analizde, Ankara'nın İsrail'le olası bir çatışmaya girebileceğine dikkat çekildi. Bu durumun aynı zamanda ABD’nin Orta Doğu’daki stratejik hedeflerine de gölge düşürebileceği belirtiliyor. İşte detaylar...
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Orta Doğu'daki güncel gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ışığında, Türkiye'nin dış politika pozisyonunu analiz etti.
20 yıldan uzun bir süredir Batı, Rusya ve Çin arasında ince bir denge kurmaya çalışan Türkiye, bu dönemde bölgesel ve küresel düzeyde önemli askeri ve diplomatik adımlar attı.
Ancak analize göre, Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak Suriye'de İsrail'le bir çıkar çatışmasıyla yüz yüze gelebileceği ifade edildi.
TÜRKİYE İSRAİL ARASINDA ÇATIŞMA MÜMKÜN MÜ?
Türkiye'nin, Suriye, Libya, Güney Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Körfez'deki askeri etkisini artırdığı, Afrika, Orta Asya ve Batı Balkanlar'da da yumuşak gücünü genişlettiği vurgulandı.
Analize göre, Türkiye'nin bu genişlemeci politikaları, özellikle İsrail ile Suriye'deki çıkar çatışmalarını tetikleyebilir. Ayrıca, ABD-Türkiye ilişkileri için en büyük tehditlerden birinin de, Türkiye ile İsrail'in Suriye'deki doğrudan karşı karşıya gelme olasılığı olduğu ifade ediliyor.
SURİYE'DE TÜRKİYE'NİN ROLÜ
İngiliz dergi yayınladığı analizde Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını artırmasının, aynı zamanda İsrail'in güvenlik endişeleriyle çakışabileceğini savundu.
"GÖLGE DÜŞÜREBİLİR"
Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Mustafa Aydın, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsrail arasındaki potansiyel çatışmanın yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda ABD'nin Orta Doğu'daki stratejik hedeflerine de gölge düşürebileceğini belirtti.
Aydın, İsrailli politikacıların Türkiye'yi artan bir şekilde tehdit olarak tanımladığını, buna karşılık Türk askeri analistlerinin ise İsrail'in Kürt militanlarla gizli bir iş birliği yaparak Ankara için ciddi bir tehdit oluşturabileceği endişesini taşıdığını ifade etti.
ABD'NİN ÇEKİLMESİ: İSRAİL'DE DERİN ENDİŞE
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki askerlerini geri çekme kararı almayı planladığı iddia ediliyor.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililer, bu kararı Tel Aviv'e iletti.
Trump'ın asker çekme planı, bölgede güvenlik boşluklarına yol açabileceği için İsrail'de endişe ve kaygıya yol açıyor. ABD'nin bu adımının, İsrail'in stratejik hesaplarını ve Orta Doğu'daki dengeleri nasıl etkileyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.