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Donald Trump'a AB'den "Grönland" vetosu! Fransa'dan ABD'ye tepki: Kimse sınırlarla dalga geçemez!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 10:48
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Donald Trump’a AB’den Grönland vetosu! Fransa’dan ABD’ye tepki: Kimse sınırlarla dalga geçemez!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘Grönland'ı satın alma’ ifadeleri ile ilgili olarak bu konuda müzakere etmeyeceklerini belirtti. Trump'ın söylemleri sonrası Fransa, Danimarka'ya destek olmak için Arktik bölgeye asker gönderme ihtimallerinin olduğunu bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 'AB ile çatışmaya girmek kimsenin yararına değil. Kimse sınırlarla dalga geçemez.' dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Trump'ın 'Grönland'ı satın alma' söylemlerine karşılık, bu konuda müzakere etmeyeceklerini bildirdi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"GRÖNLAND KONUSUNDA MÜZAKERE ETMİYORUZ"

Kallas, "Grönland konusunda müzakere etmiyoruz. Elbette üye ülkemiz Danimarka'yı ve özerk bölgesi Grönland'ı destekliyoruz" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas | Fotoğraf: XAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas | Fotoğraf: X

Kallas açıklamasında ayrıca, "Biz ekonomik gücüz. Amerika ile çok fazla iç içe geçmiş durumdayız. Güvenlikle ilgili ilişkilerde de öyle. Yani Amerika'nın da Avrupa'da çıkarları var. Çok fazla iç içe geçmiş durumdayız ve bu da bizim de elimizde bir şeyler olduğu anlamına geliyor. 'Birisi bize ne yapacağımızı söylüyor ve biz de onu takip ediyoruz' gibi bir durum söz konusu değil. Biz de güçlüyüz ve ne olursa olsun, ortaklarımızla konuşurken, aynı zamanda rakiplerimize karşı harekete geçerken kendi gücümüzü hafife almamalıyız" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot | Fotoğraf: AAFransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot | Fotoğraf: AA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin kontrolünde olmasını istediği Grönland'a Avrupa'dan asker gönderilmesine ilişkin soruya çarpıcı bir cevap verdi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"KİMSE GELİP DE SINIRLARLA DALGA GEÇEMEZ"

Barrot, konuk olduğu Sud Radio'da, Trump'ın Grönland'ı kendi topraklarına katma isteğine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Avrupa'nın egemen sınırları olduğunu belirten Barrot, "Kimse gelip de sınırlarla dalga geçemez. Bunu açıkça söyledik ve sürekli yineliyoruz." dedi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

GRÖNLAND'A ASKER GÖNDERME İHTİMALİ GÜNDEMDE

Barrot, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilmesine ilişkin soruya karşılık, "Neden olmasın, güvenlikle ilgili bir mesele var. Avrupa Birliği'nin (AB) sınırları pazarlık konusu olamaz. Güvenlik çıkarlarımızın korunup korunmadığını değerlendirmeye hazır olan Danimarka ile bunu (birliklerin gönderilmesini) görüşmeye başladık." dedi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"AB İLE ÇATIŞMAYA GİRMEK KİMSENİN YARARINA DEĞİL"

ABD'nin Grönland'ı topraklarına katacağına ihtimal vermeyen Barrot, "AB ile çatışmaya girmek kimsenin yararına değil." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TRUMP VE GRÖNLAND MESELESİ

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

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Donald Trump’a AB’den Grönland vetosu! Fransa’dan ABD’ye tepki: Kimse sınırlarla dalga geçemez! Donald Trump’a AB’den Grönland vetosu! Fransa’dan ABD’ye tepki: Kimse sınırlarla dalga geçemez! Donald Trump’a AB’den Grönland vetosu! Fransa’dan ABD’ye tepki: Kimse sınırlarla dalga geçemez!
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