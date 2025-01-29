Donald Trump'tan Elon Musk'a çağrı: Uzayda mahsur kalan iki astronotu geri getir
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşü için Amerikalı milyarder Elon Musk'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Astronotların, ISS'de aylardır beklediklerini kaydeden Trump, "Elon Musk ve SpaceX'ten, (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde adeta uzayda terk edilen iki cesur astronotu 'gidip getirmelerini' istedim." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Musk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, en yakın sürede astronotları dünyaya getirebilmek için çaba sarf edeceğini vurguladı.
UZAYDA MAHSUR KALAN NASA ASTRONOTLARI
Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.
Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.
İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.
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