Terör örgütlerini ve İsrail’i korku sardı! ABD Suriye’den askerlerini çekecek mi?

İSRAİL, TRUMP'IN SURİYE'DEN BİNLERCE ASKERİNİ ÇEKME NİYETİNDEN ENDİŞELİ

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekme niyetinden endişe duyduğunu belirtti.

KAN'ın haberinde, Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerinin, İsrailli mevkidaşlarına, Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekmeyi planladığı mesajını ilettiği aktarıldı.

Haberde, ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesinin Tel Aviv'de büyük endişe yaratacağı ifade edilerek, "Bu hareketin Suriye'deki Kürtleri de etkilemesi bekleniyor." değerlendirmesi yapıldı.

Trump'ın Suriye'de bulunan binlerce Amerikan askerini geri çekme düşüncesinin İsrail'deki siyasi ve askeri alanda da kaygılara yol açtığı kaydedildi.

(Foto: AA)

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Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında Suriye'de konuşlu ABD askerlerine değindi.

Trump, bir gazetecinin, "Suriye'den ABD askerlerini çekecek misiniz?" şeklindeki sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum," diye devam etti.

"Suriye'de yaşananlara bakarsanız, Rusya ve İran zayıfladı. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan çok zeki bir adam; adamlarını oraya farklı biçim ve isimler altında gönderdi. Onlar da gidip orada kontrolü ele geçirdiler," değerlendirmesinde bulundu.

Devam eden bölümde Erdoğan için, "Benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Trump daha önce de Beşar Esad'ın devrilmesiyle sonuçlanan sürecin arkasında Türkiye'nin olduğunu iddia etmişti.

16 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Erdoğan çok zeki ve sert bir adam. Türkiye çok fazla can kaybı olmadan dostane olmayan bir şekilde kontrolü ele geçirdi. Esad bir kasaptı. Çocuklara neler yaptığını gördük," şeklinde konuşmuştu.

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Suriye'de ABD'nin 2.000 askeri bulunuyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Aralık 2024'te yaptığı bir açıklamada, "Suriye'de yaklaşık 2.000 ABD askeri bulunuyor ve bana açıklandığı kadarıyla bu ek kuvvetler, görev gereksinimlerini karşılamak için konuşlandırılan geçici rotasyon kuvvetleri olarak değerlendiriliyor. Çekirdek sayı 900 ABD askeri daha uzun vadeli konuşlandırma için bulunuyor," demişti.

Ryder, 2.000 ABD askerinin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın devrilmesinden önce Suriye'de konuşlandığını belirtti.