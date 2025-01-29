Terör örgütlerini ve İsrail'i korku sardı! ABD Suriye'den askerlerini çekecek mi?
İsrail devlet televizyonunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürüldü. ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi. Ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi.
Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü.
ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.
Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.
KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
İSRAİL, TRUMP'IN SURİYE'DEN BİNLERCE ASKERİNİ ÇEKME NİYETİNDEN ENDİŞELİ
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekme niyetinden endişe duyduğunu belirtti.
KAN'ın haberinde, Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerinin, İsrailli mevkidaşlarına, Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekmeyi planladığı mesajını ilettiği aktarıldı.
Haberde, ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesinin Tel Aviv'de büyük endişe yaratacağı ifade edilerek, "Bu hareketin Suriye'deki Kürtleri de etkilemesi bekleniyor." değerlendirmesi yapıldı.
Trump'ın Suriye'de bulunan binlerce Amerikan askerini geri çekme düşüncesinin İsrail'deki siyasi ve askeri alanda da kaygılara yol açtığı kaydedildi.
TRUMP'TAN "SURİYE'DEN ABD ASKERLERİNİ ÇEKECEK MİSİNİZ" SORUSUNA YANIT: BU TÜRKİYE'YLE İLGİLİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında Suriye'de konuşlu ABD askerlerine değindi.
Trump, bir gazetecinin, "Suriye'den ABD askerlerini çekecek misiniz?" şeklindeki sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum," diye devam etti.
"Suriye'de yaşananlara bakarsanız, Rusya ve İran zayıfladı. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan çok zeki bir adam; adamlarını oraya farklı biçim ve isimler altında gönderdi. Onlar da gidip orada kontrolü ele geçirdiler," değerlendirmesinde bulundu.
Devam eden bölümde Erdoğan için, "Benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı.
Trump daha önce de Beşar Esad'ın devrilmesiyle sonuçlanan sürecin arkasında Türkiye'nin olduğunu iddia etmişti.
16 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Erdoğan çok zeki ve sert bir adam. Türkiye çok fazla can kaybı olmadan dostane olmayan bir şekilde kontrolü ele geçirdi. Esad bir kasaptı. Çocuklara neler yaptığını gördük," şeklinde konuşmuştu.
"TÜRKİYE BÜYÜK BİR GÜÇ VE ERDOĞAN ÇOK İYİ ANLAŞTIĞIM BİRİ"
Suriye'de ABD'nin 2.000 askeri bulunuyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Aralık 2024'te yaptığı bir açıklamada, "Suriye'de yaklaşık 2.000 ABD askeri bulunuyor ve bana açıklandığı kadarıyla bu ek kuvvetler, görev gereksinimlerini karşılamak için konuşlandırılan geçici rotasyon kuvvetleri olarak değerlendiriliyor. Çekirdek sayı 900 ABD askeri daha uzun vadeli konuşlandırma için bulunuyor," demişti.
Ryder, 2.000 ABD askerinin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın devrilmesinden önce Suriye'de konuşlandığını belirtti.
TRUMP'IN SURİYE'DEN ABD ASKERİNİ ÇEKME KARARI
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Aralık 2018'deki ilk başkanlık görevi sırasında, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG hedeflerine karşı sınır ötesi harekat başlatma kararlılığı üzerine, Suriye'deki 2 bin civarındaki ABD askerinin geri çekilmesi kararını bildirmiş ancak kısa süre sonra bu kararını esnetmiş ve "zaman içinde kademeli olarak bu sayının azaltılması" talimatını vermişti.
Trump'ın Suriye'den çekilme kararı üzerine, dönemin ABD Savunma Bakanı Jim Mattis istifa etmişti.
Ekim 2019'da ise ABD'nin Suriye'de gereğinden fazla kaldığını belirten Trump, askerlerinin orada daha fazla kalmasını istemediğini söylemişti.
Donald Trump'ın asker çekme planları, özellikle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından ve 2018'in sonuna kadar DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürüten Brett McGurk gibi isimlerden açık muhalefet görmüştü.
McGurk, Trump yönetiminin 19 Aralık 2018'de Suriye'den çekilme kararından hemen sonra görev süresinin dolmasına 2 ay kala istifa etmişti.
2020 seçimlerinde ise ABD'de başkan seçilen Joe Biden, McGurk'a ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğü görevini vermiş, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'yi desteklediği Suriye politikası güç kazanmıştı.
Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine giden süreçte Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı grupların Suriye'deki ilerleyişine atıfta bulunarak, ABD'nin bu çatışmalara müdahil olmaması gerektiğini vurgulamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ebeveynler dikkat! Okuldan gelen çocuğunuza bunları yapmayın
- Kediler neden ağlarken size dik dik bakar? Meğer sebebi buymuş
- Pegasus 11 Euro kampanyası 2025 | Yurt dışı ucuz uçak bileti kampanyası başladı! Bosna-Hersek, İtalya, Ürgüp...
- Egzersiz yapmadan kalori yakmanın bilimsel yöntemleri
- 2025 MSB PERSONEL TEMİN son durum | Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı bitti mi, ne zaman sona eriyor?
- Bolu'daki faciadan kıl payı kurtuldular! Kahraman baba konuştu
- 2025’in zengin adayları: Finansal güç kazanacak 3 burç
- Verimliliğinizi artıracak 7 beyin hilesi: Daha akıllı ve hızlı çalışmanın sırrı
- AGS 2025 ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte konu dağılımı...
- Hayalleri gerçeğe dönüştüren burçlar! Onların içgüdülerine hayran kalacaksınız
- BİLSEM sonuçları 2025 | MEB BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kalbi şifa bulmak için okunacak dua ve sureler: Kaygıyı azaltan vesvese duası