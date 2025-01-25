Hamas'tan Gazze dayatmalarına cevap! "Kabul etmeyeceğiz"

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki işlerimizi nasıl yöneteceğimizi bize empoze eden hiçbir bölgesel veya uluslararası tarafı kabul etmeyeceğiz." ifadesine yer verdi.

Hamas'ın önceliğinin, soykırım savaşında büyük fedakarlıklar yapan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yanında yer almak olduğunu belirterek Gazze Şeridi'ndeki halka acil ve insani yardım sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanan Mike Waltz, CNN'e yaptığı açıklamada, Hamas'ın bir daha Gazze Şeridi'ni yönetmeye geri dönmeyeceğini söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.