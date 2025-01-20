Ateşkese rağmen İsrail’in zulmü bitmiyor! Yaralı çocuğa yardım eden kişiye ateş açtılar
Gazze Şeridi'nin Refah kentinde İsrail ordusunun keskin nişancı ateşiyle hedef aldığı bir çocuk, hayatını kaybederek yerlerde hareketsiz şekilde kaldı. Yardım etmek için olay yerine koşan bir kişi ise çocuğu güvenli bir alana taşımaya çalışırken İsrail askerlerinin kurşunlarının hedefi oldu. Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen süren bu insanlık dışı saldırı, İsrail'in sivilleri ve yardımseverleri dahi hedef alarak insani değerleri nasıl hiçe saydığını bir kez daha gözler önüne serdi. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında gerçekleşen bu olay, Gazze’de yaşanan zulmün boyutlarını dünyaya bir kez daha hatırlattı.
Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun insanlık dışı saldırıları bir kez daha vicdanları sarsmaya devam ediyor. Refah kentinde İsrail keskin nişancıları tarafından vurularak öldürülen çocuğa yardım etmek isteyen bir kişiye de İsrail güçleri tarafından ateş açıldı. Ateşkese rağmen devam eden bu saldırı, insanlık onurunu ayaklar altına alan bir vahşet olarak kayıtlara geçti.
ATEŞ ALTINDA YARDIM MÜCADELESİ
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Refah'ın merkezindeki Al-Awda Kavşağı'nda İsrail keskin nişancılarının hedef aldığı Zakaria Hamid Barbakh isimli çocuk hayatını kaybetti. Çocuğa yardım etmek için olay yerine koşan bir kişi, çocuğu bacağından çekerek güvenli bir alana götürmeye çalışırken İsrail güçlerinin açtığı ateşe maruz kaldı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler, İsrail güçlerinin insani değerleri hiçe sayan bu acımasız saldırısını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR
Dün yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarına ara vermedi. Siyonist rejimin bu saldırıları, uluslararası hukuku ve temel insan haklarını açıkça ihlal eden bir vahşet olarak değerlendirilirken, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı korkutucu boyutlara ulaştı. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 47 bin 35 kişi hayatını kaybetti, 111 bin 91 kişi ise yaralandı.
ULUSLARARASI TOPLUM SESSİZ KALIYOR
Gazze'deki bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası toplumun büyük kısmının sessizliğiyle daha da derinleşiyor. İsrail ordusunun sivilleri, çocukları ve onlara yardım etmeye çalışanları dahi hedef alması, bölgedeki işgalin ve zulmün boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.
GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI SÜRÜYOR
Gazze halkı, İsrail ordusunun tüm baskılarına ve saldırılarına rağmen direnişini sürdürüyor. Ancak, saldırılar nedeniyle bölgede yaşanan insani kriz her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Sivillerin hedef alınması, yardım çabalarının engellenmesi ve uluslararası hukukun açıkça ihlali, İsrail'in sistematik bir şekilde işlediği savaş suçlarının en somut örnekleri olarak kayda geçiyor.
İSRAİL'İN HESAP VERMESİ GEREKİYOR
Siyonist rejimin, ateşkes dinlemeden masum insanları hedef alması uluslararası vicdanda derin yaralar açarken, bu caniliğin bir an önce durdurulması ve İsrail'in uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için çağrılar artıyor. İsrail'in saldırılarında yalnızca bir halkın değil, insanlığın onuru hedef alınmaktadır.
Bu korkunç olay, Gazze'deki zulmün sona ermesi ve adaletin sağlanması için uluslararası toplumun daha güçlü ve kararlı adımlar atması gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır.
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