Ateşkese rağmen İsrail’in zulmü bitmiyor! Yaralı çocuğa yardım eden kişiye ateş açtılar

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun insanlık dışı saldırıları bir kez daha vicdanları sarsmaya devam ediyor. Refah kentinde İsrail keskin nişancıları tarafından vurularak öldürülen çocuğa yardım etmek isteyen bir kişiye de İsrail güçleri tarafından ateş açıldı. Ateşkese rağmen devam eden bu saldırı, insanlık onurunu ayaklar altına alan bir vahşet olarak kayıtlara geçti.

ATEŞ ALTINDA YARDIM MÜCADELESİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Refah'ın merkezindeki Al-Awda Kavşağı'nda İsrail keskin nişancılarının hedef aldığı Zakaria Hamid Barbakh isimli çocuk hayatını kaybetti. Çocuğa yardım etmek için olay yerine koşan bir kişi, çocuğu bacağından çekerek güvenli bir alana götürmeye çalışırken İsrail güçlerinin açtığı ateşe maruz kaldı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler, İsrail güçlerinin insani değerleri hiçe sayan bu acımasız saldırısını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.