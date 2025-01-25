25 Ocak 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri BAE 3 yıldan fazla bir sürenin ardından Lübnan'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

BAE 3 yıldan fazla bir sürenin ardından Lübnan'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 08:56
ABONE OL
BAE 3 yıldan fazla bir sürenin ardından Lübnan’daki büyükelçiliğini yeniden açtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 3 yıldan fazla süre kapalı kalmasının ardından iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "BAE ile kardeş Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında, BAE'nin Beyrut Büyükelçiliği resmi olarak görevine yeniden başladı." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer eş-Şamisi de açıklamasında, büyükelçiliğin yeniden açılmasının, iki ülke arasındaki iş birliğini yeni boyutlara taşımada önemli bir adımı temsil ettiğini, bunun da BAE'nin Lübnan'da istikrar ve kalkınmayı destekleme taahhüdünü yansıttığını vurguladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, 13 Ocak'ta BAE'nin Beyrut Büyükelçiliğini yeniden açma hazırlıkları kapsamında Lübnan'a heyet gönderildiği belirtmişti.

Abu Dabi yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları üzerine Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BAE 3 yıldan fazla bir sürenin ardından Lübnan’daki büyükelçiliğini yeniden açtı BAE 3 yıldan fazla bir sürenin ardından Lübnan’daki büyükelçiliğini yeniden açtı BAE 3 yıldan fazla bir sürenin ardından Lübnan’daki büyükelçiliğini yeniden açtı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör