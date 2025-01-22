Hamas lideri Sinvar’dan geriye kalanlar! Askeri yeleği ve ölmeden önce oturduğu koltuk bulundu

(Fotoğraf: AA)

Ateşkes anlaşmasının ilk iki gününde evinin kalıntılarının ziyaret yerine dönüştüğünü, burada çok sayıda Filistinlinin Sinvar'ın ölmeden önce verdiği son savaşa tanıklık eden yeri incelemek için akın ettiğini belirten Ebu Taha, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Sinvar'ın yeleğinde kan izleri bulunduğu, koltuğun ise enkaz altından parçalar halinde çıktığı AA kamerası tarafından belgelendi.

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Sinvar'ın öldürülmesinin ardından İsrail ordusu, Ebu Taha'nın evini bombalayarak yerle bir etmişti.