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Hamas lideri Sinvar'dan geriye kalanlar! Askeri yeleği ve ölmeden önce oturduğu koltuk bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.01.2025 18:54 Güncelleme: 22.01.2025 19:00
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Hamas lideri Sinvar’dan geriye kalanlar! Askeri yeleği ve ölmeden önce oturduğu koltuk bulundu

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çıkan çatışmalarda eski Hamas siyasi büro başkanı Yahya es-Sinvar'ı şehit etmişti. Yahya es-Sinvar'ın giydiği askeri yeleği ve hayatını kaybetmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuğun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunduğu bildirildi. Sinvar'ın yeleğinde kan izleri bulunduğu, koltuğun ise enkaz altından parçalar halinde çıktığı görüldü.

Sinvar'ın hayatının son anlarında İsrail güçlerine karşı savaştığı evin sahibi Eşref Ebu Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Hamas lideri Sinvar’dan geriye kalanlar! Askeri yeleği ve ölmeden önce oturduğu koltuk bulundu

Ebu Taha, Sinvar'ın son anlarında giydiği askeri yeleği, elbiselerinin bir kısmını ve yaralı olarak oturduğu koltuğu yıkılan evinin enkazından büyük zorluklarla çıkardığını söyledi.

Ebu Taha, çocuklarının, İsrail'in yıktığı evin enkazı altında kalan koltuğu, askeri yeleği ve yırtık elbiselerin bir kısmını büyük zorluklarla çıkardığını dile getirdi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Ateşkes anlaşmasının ilk iki gününde evinin kalıntılarının ziyaret yerine dönüştüğünü, burada çok sayıda Filistinlinin Sinvar'ın ölmeden önce verdiği son savaşa tanıklık eden yeri incelemek için akın ettiğini belirten Ebu Taha, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Sinvar'ın yeleğinde kan izleri bulunduğu, koltuğun ise enkaz altından parçalar halinde çıktığı AA kamerası tarafından belgelendi.

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Sinvar'ın öldürülmesinin ardından İsrail ordusu, Ebu Taha'nın evini bombalayarak yerle bir etmişti.

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