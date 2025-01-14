ABD basınından flaş iddia! Gazze'de "Gölge" dönemi: Hamas'ın başına Muhammed Sinvar mı geçti?

Gazze'de Hamas'a aylarca süren saldırılar İsrail işgal güçlerini bitkin bıraktı. (Reuters)

DİRENİŞİN MERKEZİNDE YER ALIYOR

Muhammed Sinvar, Hamas'ın canlanma çabasının merkezinde yer alıyor. İsrail işgal güçleri Ekim ayında abisi Yahya Sinvar'ı öldürdüğünde, Katar başkenti Doha'da bulunan hareketin yetkilileri yeni bir şef atamak yerine kolektif bir liderlik konseyi oluşturmaya karar verdi.

Ancak İsrail ile ateşkes görüşmelerinde yer alan Arap arabuluculara göre, Gazze'deki Hamas militanları bu talebe uymadı ve şimdi daha genç olan Sinvar'ın liderliğinde özerk bir şekilde faaliyet gösteriyor.

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Muhammed Sinvar'ın yaklaşık 50 yaşında olduğu düşünülüyor ve uzun zamandır kendisinden 10 yaş büyük olan ağabeyine yakın olduğu biliniyor. Yahya Sinvar gibi o da erken yaşta Hamas'a katıldı ve hareketin silahlı kanadının başı olan Muhammed Deif'e yakın bir isim.