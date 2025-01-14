ABD basınından flaş iddia! Gazze'de "Gölge" dönemi: Hamas'ın başına Muhammed Sinvar mı geçti?
Terör devleti İsrail'in barbar saldırılarına karşı kurulan Filistin direniş örgütü Hamas'ın başına şehit edilen Yahya Sinvar'ın ardından kardeşi Muhammed Sinvar'ın geçtiği iddia edildi. ABD basınına göre uzun zamandır büyük ölçüde perde arkasında faaliyet gösteren 'Gölge' lakaplı Muhammed Sinvar, direnişi güçlendirmek için çalışıyor. İsrailli yetkililer tarafından her yerde aranan Sinvar, Hamas'ın elindeki en önemli kozlardan biri durumunda. Bu da Filistinli grubun başında yeniden savaşın tüm gidişatını değiştirebilecek bir Sinvar daha olduğu anlamına geliyor.
ABD'nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Hamas'ın yeni lideri Muhammed Sinvar oldu.
7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı operasyonunun arkasındaki isim olan ve 16 Ekim 2024 tarihinde İsrail işgal güçleriyle çatışma esnasında şehit edilen Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın Gazze'de savaşçı topladığı öne sürüldü.
"İSRAİL'E YENİ BİR MEYDAN OKUMA"
WSJ'nin haberine göre Sinvar'ın asker toplama çabaları ve ısrarlı mücadeleleri İsrail için yeni bir meydan okuma oluşturuyor.
Emekli İsrailli tuğgeneral Amir Avivi, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne atıfta bulunarak, "Hamas'ın kendini yeniden inşa etme hızının, İsrail güçlerinin onları yok etme hızından daha yüksek olduğu bir durumdayız. Muhammed Sinvar her şeyi yönetiyor." dedi.
DİRENİŞİN MERKEZİNDE YER ALIYOR
Muhammed Sinvar, Hamas'ın canlanma çabasının merkezinde yer alıyor. İsrail işgal güçleri Ekim ayında abisi Yahya Sinvar'ı öldürdüğünde, Katar başkenti Doha'da bulunan hareketin yetkilileri yeni bir şef atamak yerine kolektif bir liderlik konseyi oluşturmaya karar verdi.
Ancak İsrail ile ateşkes görüşmelerinde yer alan Arap arabuluculara göre, Gazze'deki Hamas militanları bu talebe uymadı ve şimdi daha genç olan Sinvar'ın liderliğinde özerk bir şekilde faaliyet gösteriyor.
İSRAİL: ONU BULMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ
Muhammed Sinvar'ın yaklaşık 50 yaşında olduğu düşünülüyor ve uzun zamandır kendisinden 10 yaş büyük olan ağabeyine yakın olduğu biliniyor. Yahya Sinvar gibi o da erken yaşta Hamas'a katıldı ve hareketin silahlı kanadının başı olan Muhammed Deif'e yakın bir isim.
Gazze'deki savaşı yöneten Güney Komutanlığı'ndan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Onu bulmak için çok çalışıyoruz." dedi.
İsrailli yetkililere göre, Muhammed Sinvar, 2006 yılında üst düzey bir İsrail askerinin kaçırılması ve beş yıl sonra kardeşinin esir takasıyla serbest bırakılması operasyonunun arkasındaki isimdi.
"EN AZ AĞABEYİ KADAR İNATÇI"
Görüşmelere arabuluculuk eden Arap yetkililer, Muhammed Sinvar'ın Hamas'ın varlığını garanti altına alacak kalıcı bir ateşkes için çabalamada ağabeyi kadar inatçı olduğunu söyledi.
Muhammed Sinvar geçen yılın sonlarında The Wall Street Journal ile paylaşılan arabuluculara gönderdiği bir mesajda "Hamas şartlarını dikte etmek için çok güçlü bir konumda." diye yazmıştı.
Başka bir mesajında ise şöyle yazmıştı:
"Eğer bu, tüm Gazzelilerin acılarını sona erdiren ve kanlarını ve fedakarlıklarını haklı çıkaran kapsamlı bir anlaşma değilse, Hamas mücadelesine devam edecektir."
"HAMAS BÜYÜK BİR DARBE ALDI AMA..."
Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü düşünce kuruluşundan Yoel Guzansky , "Hamas büyük bir darbe aldı, ancak hala orada. Yeniden toparlanacaklar ve silahlanacaklar." dedi.
İsrail işgal güçleri, yalnızca geçen hafta Kuzey Gazze'deki Beyt Hanun bölgesinde 10 işgal gücünün ölümünü bildirdi. Hamas'ın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in gerçek kayıp sayısını gizlediğini belirtiyor.
Hamas ayrıca son iki haftada İsrail'e yaklaşık 20 roket attı.
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