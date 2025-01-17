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Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'a 14 yıl hapis cezası

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 12:20 Güncelleme: 17.01.2025 12:21
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Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan’a 14 yıl hapis cezası

Yolsuzluk davasında yargılanan eski Pakistan Başbakan Imran Khan'a 14 yıl hapis cezası verildi.

Cezaevinde bulunan eski Pakistan Başbakan Imran Khan ile eşi, devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 190 milyon sterlinin üzerinde olan hediyeleri sattıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada suçlu bulundu. Khan'a 14 yıl, eşi Büşra Khan'a ise 7 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, hapis cezalarının yanı sıra Imran Khan'a 1 milyon rupi, eşine ise 500 bin rupi para cezası verildiğini duyurdu. Para cezalarının ödenmemesi durumunda Imran Khan 6 ay, eşi Bibi ise 3 ay daha hapis yatacak. Kararın açıklanmasının ardından Büşra Khan gözaltına alındı.

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Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan’a 14 yıl hapis cezası Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan’a 14 yıl hapis cezası Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan’a 14 yıl hapis cezası
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