Siyonist basından flaş iddia! İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi’nden çekiliyor mu? Hazırlıklar başladı

İsrail işgal güçlerine ait asleri bir araç sahada çalışma yaparken (AFP)



Gazze Şeridi sınırı boyunca bir "tampon bölge" kurmaya hazırlandığı anlatılan haberde, İsrail ordusunun, İsrail ile Gazze Şeridi sınırı boyunca bir kilometreden daha geniş bir alandaki tüm binaları yıktığı kaydedildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail basınında yer alan haberlere göre 42 gün sürecek anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas tarafından 33 kişinin serbest bırakılması bekleniyor. İsrail ise yaklaşık 1.300 Filistinli esiri serbest bırakacak. 16'sında ikinci aşamanın uygulanmasına ilişkin görüşmeler başlayacak.