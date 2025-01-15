Katil İsrail ve ABD’den kirli işbirliği! Patlamamış bombaları toplayacaklar

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, "savaşın başlangıcından bu yana ilk kez İsrail ve Amerikalıların Gazze Şeridi'nde işbirliği yapacak gibi göründüğü" ifade edildi.

Haberde, ABD yönetiminin İsrail'e ilettiği talep üzerine, ABD ve İsrail güçlerinin, Filistinlilerin evlerine dönmesine hazırlık amacıyla, İsrail tarafından atılan patlamamış bombaları Gazze Şeridi'nin kuzeyinden temizlemek için deneme amaçlı bir operasyon düzenleyeceği iddia edildi.

Televizyonun haberinde, "ABD'nin amacının, kuzeye dönen Gazzelilerin beklenmedik patlamalardan zarar görmemesi, İsrail'in hedefinin ise Hamas'ın patlayıcıları toplamasının önüne geçmek ve bunları bir araya getirerek bomba yapmasını engellemek" olduğu belirtildi.

Haberde, Hamas ile varılacak ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında Gazzelilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünün, uluslararası bir güç tarafından Netzarim ekseninde denetimler yoluyla gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirilmişti.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını açıklamıştı.