İşte Gazze'deki ateşkesin perde arkası! Trump Netanyahu'yu tehdit mi etti? "Emekliliğini Grönland'da geçirmek istemiyorsa..."
Siyonizmin medya ayağı Maariv, İsrail ile Hamas arasındaki olası antlaşmanın perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınladı. Maariv'in yayınladığı analizde ABD'nin 47. başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tehditt ettiği iddia edildi. Analizde 'Netanyahu sonunun Kanada gibi olmasını ya da emekliliğini Grönland'da geçirmek istemiyordu' denildi.
Orta Doğu tarihinin en şiddetli soykırımını işleyen israil ile Filistin direniş örgütü Hamas arasındaki anlaşmanın bugün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
Olası ateşkesin hayata geçmesi halinde Hamas'ın ilk aşamada 33 rehineyi serbest bırakacağı belirtilirken, İsrail'in ise Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesinden çekileceği ve Filistinli bazı tutukluları serbest bırakacağı kaydediliyor.
Hamas'ın elindeki Siyonist rehinelerin bir kısmının serbest kalmasını sağlayacak ve savaşı durduracak ateşkes anlaşmasının perde arkasına ilişkin İsrail basınından dikkat çeken bir analiz geldi.
Maariv'de yayınlanan ve İsrailli gazeteci Ben Kaspit'in imzasını taşıyan analize göre ABD'nin seçilmiş başkanı Donlad Trump, Orta Doğu kasabı Netanyahu'yu ateşkesi kabul etmesi yönünde tehdit etti.
"NETANYAHU VE KARARLILIĞI TRUMP'IN KARŞISINDA ERİYİP KAYBOLDU"
Siyonist gazeteci, Netahyahu'nun ideolojiye, prensiplere ve Hamas'a karşı sözde "kesin zafer"e karşı bütün kararlılığının Trump'ın karşısında eriyip kaybolduğunu söyledi.
Netanyahu'nun tehditler karşısında kendi hesaplarını yaptığını öne süren Kaspit, Bibi'nin ateşkese şiddetle karşı çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i anlaşmaya ikna etmenin kolay olacağını ama Trump'la anlaşmasının ise zor olacağını belirtti.
Bibi'nin Trump tehdidi karşısında "Kanada gibi bitmek ya da emekliliğini Grönland'da geçirmek istemediğini" söyledi.
İŞTE NETANYAHU'NUN PLANI: ÖNCE GAZZE SONRA SUUDİ ARABİSTAN ARDINDAN SEÇİM
Kaspit, Netanyahu'nun şuanki planının, Gazze ateşkesini halletmek ve sonra hızla Suudi Arabistan'la bir anlaşmaya varmak olduğunu ardından İsrail'de seçime gitmeyi planladığını ileri sürdü.
Trump'ın özel elçisi Steve Wittekopf'un ise antlaşmanın ardından Netanyahu'ya bunun hemen mümkün olduğunu belirtti. Bu plana göre, Gazze ve Suudi Arabistan'da antlaşmalardan sonra anketlerdeki sonuçlar da dikkate alınarak İsrail seçimlere gidebilir.
"İKNA ETMEK İÇİN ÇOK ÇABA HARCADI"
Netayhu için Trump'ın Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bazalel Smotrich'ten daha korkutucu olduğuna dikkat çeken Siyonist gazeteci analizinde, iki ismin antlaşmaya ikna olması için Bibi'nin çok çaba harcadığını öne sürdü.
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