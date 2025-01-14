İşte Gazze'deki ateşkesin perde arkası! Trump Netanyahu'yu tehdit mi etti? "Emekliliğini Grönland'da geçirmek istemiyorsa..."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD'nin 47. başanı olmaya hazırlanan Donald Trump (Arşiv)

Trump'ın özel elçisi Steve Wittekopf'un ise antlaşmanın ardından Netanyahu'ya bunun hemen mümkün olduğunu belirtti. Bu plana göre, Gazze ve Suudi Arabistan'da antlaşmalardan sonra anketlerdeki sonuçlar da dikkate alınarak İsrail seçimlere gidebilir.

"İKNA ETMEK İÇİN ÇOK ÇABA HARCADI"

Netayhu için Trump'ın Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bazalel Smotrich'ten daha korkutucu olduğuna dikkat çeken Siyonist gazeteci analizinde, iki ismin antlaşmaya ikna olması için Bibi'nin çok çaba harcadığını öne sürdü.