Netanyahu'dan kritik ateşkes açıklaması! "Hazırım" diyerek duyurdu

Netanyahu'dan kritik ateşkes açıklaması! | Fotoğraf-AA Arşiv

Kanal 12'ye konuşan bazı İsrailli esir yakınları, Netanyahu ile gerçekleştirdikleri toplantıdan duyurulması beklenen anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşamalarının ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin cevaplanmamış pek çok soruyla ayrıldıklarını söyledi.

Haberde, İsrailli esir yakınlarının Netanyahu ile gerçekleştirdiği toplantının 45 dakika sürdüğü bildirilirken, Netanyahu'nun müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söylediği aktarıldı.

NETANYAHU "HAZIRIM" DEDİ: SAAT MESELESİ

İki kardeşi de Gazze'de esir tutulan Sharon Sharabi, yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin ikinci aşamanın şartlarına ilişkin müzakereler için 16 gün boyunca beklememesi gerektiğini, ilk aşama sonrası için görüşmelerin derhal başlaması gerektiğini savundu.

Sharon Sharabi'nin Gazze'de esir olan kardeşi Yossi Sharabi İsrail saldırısında ölürken, Eli Sharabi'nin hayatta olduğuna inanılıyor. Netanyahu anlaşmanın duyurulmasının "birkaç gün ya da saat meselesi" olduğunu söyledi

Öte yandan İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Netanyahu, İsrailli esirlerin yakınlarıyla yaptığı görüşmede muhtemel ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının duyurulmasının "birkaç gün ya da saat meselesi" olduğunu ve Hamas'ın yanıtını beklediklerini belirtti.

"OYUNUN KURALLARI KÖKTEN DEĞİŞECEK"

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin geri verilmesi koşuluyla Gazze'de "uzun vadeli" bir ateşkese hazır olduğunu ve ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla "oyunun kurallarının kökten değişeceğini" ifade etti.