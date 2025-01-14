Suriye'nin Ceble ilçesinde eski rejim askerlerine yönelik operasyon başlatıldı (AA)

Devrik rejim askerlerinin Ceble bölgesinde sivil yerleşimde saklandığını, dağ ve ovalarda güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlediğini kaydeden Kıneyfeti, bölge halkının güveliğini sağlayacaklarını ve esirleri kurtaracaklarını vurguladı.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından genel af çıkaran yeni yönetim, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Tartus ve Humus illerinde de uzlaşı çağrılarını ve silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen eski rejim unsurlarına yönelik geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlenmişti.