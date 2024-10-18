Hamas’ın perde arkasındaki mücahidi: Muhammed Sinvar kimdir?

İsrail merkezli Jerrusselam Post, geçtiğimiz perşembe günü şehit edilen Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ı merceğine aldı.

Katil İsrail için en az Yahya Sinvar kadar tehlikeli olabileceği ifade edilen haberde, Muhammed Sinvar'ın abisinin yerine geçebileceği ifade edildi.

MUHAMMED SİNVAR KİMDİR?

Muhammed Sinvar'ın 1975'te Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. Muhammed Sinvar doğduğunda Yahya Sinvar 13 yaşındaydı.

1948'de işgalci İsrail'in saldırılarından memleketleri Askalan'dan kaçan aile, Gazze'nin güneyine göç etti. Katil İsrail'in işgalleri sonucu Sinvar kardeşler, Filistin işgaline karşı direniş örgütleriyle sık sık bir araya geldi.

1989'da Yahya tutuklanıp beş kez müebbet hapse mahkûm edildiğinde Muhammed 14 yaşındaydı. Öncesinde Yahya Sinvar, 1987 yılında Hamas'ın kurucu isimlerinden biri oldu. 1991'de Muhammed Sinvar, direniş hareketindeki faaliyetleriyle dikkat çekti ve İsrail işgal güçlerince tutuklandı. Ktzi'ot Hapishanesi'ne götürülen Muhammed, ancak dokuz ay sonra serbest bırakıldı.

Daha sonra Muhammed Deif, Said El Arabid ve Hamas'ın askeri yeteneklerini geliştirmede diğer önemli isimler haline gelen saha komutanlarıyla yakınlaştı.

Yıllar boyunca Muhammed, Hamas'ın kıdemli komutanlarıyla birlikte çalıştı ve İsrail'e karşı direnişe karışan Hasan Selame gibi kilit isimlerle bağlantılarını sürdürdü. Muhammed'in radar altında çalışabilme yeteneği, nüfuz etme ve operasyonel deneyim biriktirmesini sağladı ve onu Hamas'ın askeri stratejisinde önemli bir oyuncu yaptı. İsrail'in tüm çabalarına rağmen, onu yakalamakta başarısız oldu.

"MUHAMMED SİNVAR'A DAHA ÇOK SUİKAST DÜZENLENDİ"

O yıllarda Gazze istihbaratına aşina olan eski bir güvenlik yetkilisi, medyada yer almamasına rağmen, bugün Muhammed Sinvar'a karşı Hamas'ın diğer üst düzey isimlerine göre daha fazla hedefli operasyon düzenlendiğini ortaya koydu.

O dönemde İsrail, Muhammed Sinvar'a üç suikast girişiminde bulundu. Bunların arasında keskin nişancı ateşi, evine çifte hava saldırısı ve evinin duvarındaki patlayıcı düzeneğin bulunması yer alıyor. Muhammed Sinvar, hepsinde sağ kurtuldu.

"OPERASYONLAR BAŞARISIZ OLDU"

Eski askeri bir İsrailli yetkili Jerusselam Post'a "Muhammed Sinvar, Hamas'ın askeri gelişiminde, el-Kassam Tugayları'ndan tam askeri kanada kadar yer almakla kalmadı, aynı zamanda sürecin bazı kısımlarında aktif ve hatta lider bir rol oynadı. Evinin son yirmi yılda birkaç kez yıkılması tesadüf değil. Onu ortadan kaldırmak için yapılan operasyonlar muazzamdı ancak başarısız oldu." şeklinde konuştu.

ŞALİT OLAYI

Muhammed Sinvar, 2006 yılında, İsrail'de tutuklu bulunan kardeşi Yahya'ya ve diğer Hamas tutuklularına olan sadakatini bir kez daha gösterdi. Muhammed, İsrailli asker Gilad Şalit'i kaçırma operasyonunu yönetti ve daha sonra kardeşi Yahya Sinvar, 2011 yılında serbest bırakılıncaya kadar onu esir tuttu.

İsrailli yetkili "Bu arada, Şalit'i kaçırma, Muhammed'in kardeşi için gerçekleştirdiği tek operasyon değildi. 1992'de, Muhammed Deif liderliğinde asker Alon Karavani'yi kaçırma ve öldürme görevini de Muhammed üstlenmişti." dedi.

Yahya Sinvar'ın serbest bırakıldıktan sonra yaptığı ilk şey Gazze'deki Hasan Salame'nin annesine gidip ona "Ben serbest bırakıldım, ancak oğlunuzu serbest bırakmak için her şeyi yapacağım" sözünü vermek oldu.

7 Ekim 2023'te Yahya Sinvar, 2011'deki sözlerini yerine getirmek üzere önemli bir adım attı.

"İSRAİL'İ YENME KONUSUNDA KARARLI"

Jerusselam Post Muhammed Sinvar için analizinde "Savaşa giden süreçte üzücü olan şey, Sinvar'ın her fırsatta niyetlerini açıkça ortaya koyması, güvenlik tutuklularını serbest bırakma ve İsrail'i yenme konusundaki kararlılığını keskinleştirmesi." dedi.

İsrailli yetkili "Uçakları çıkardıkları seslerden bile tanıyabiliyor. Hamas'ta İsrail'in gizli operasyon düzenlerini ondan daha iyi anlayan kimse yok. İsrailli esirlerle tüm sorgulamaları kendisi yaptı ve her şeyi baştan sona öğrendi." dedi.

Jerusselam Post'a konuşan kaynaklar, "Muhammed Sinvar, Deif gibi şahsiyetlerin gölgesinde büyüdü. Hamas'ın gelişimine tanık oldu ve hem Filistin hem de İsrail tarafında muazzam deneyimler kazandı." şeklinde konuştu.

"OLDUKÇA KIDEMLİ BİR ROLÜ VAR"

Hamas'ın son 25 yıldır askeri yapılanmasında Muhammed Sinvar'ın dahil olmadığı önemli bir olayın olmayacağını söyleyen İsrailli askeri yetkili, Sinvar için "Han Yunus'un komutanı olarak görev yaptı, oldukça kıdemli bir roldü ve diğer kıdemli komutanlar bile onun etkisi altında hareket etti. Onun Deif'in sahadaki temsilcisi olduğunu, Deif orada olamadığında tugay komutanlarıyla ve tabur liderleriyle konuşan isim olduğunu anlamak önemli. Öte yandan, Deif'e karşı son derece sadıktı, onu asla yarı yolda bırakmadı." şeklinde konuştu.

"KARDEŞİNDEN DAHA KURNAZ"

Eski bir güvenlik yetkilisi,Jerusselam Post'a verdiği demeçte "Muhammed Sinvar'ın İsrail ile yapılan müzakerelerde, hangi tutukluların serbest bırakılacağına karar vermek de dahil olmak üzere önemli bir rol oynuyor olması beni şaşırtmaz" dedi.

Muhammed Sinvar'ın daha kurnaz bir Hamas üyesi olduğunu iddia eden İsrailli güvenlik görevlisi "Kardeşinden çok daha iyi anlıyor sahadaki tavizlerin Hamas için ters tepebileceğini. Yahya'nın hayattayken Muhammed'in tavsiyelerine çok güvenmesi muhtemel. Bazıları Muhammed'in Yahya'dan daha kurnaz olduğuna inanıyor. Muhammed'in Yahya'ya görevi boyunca Philadelphi Koridoru konusunda sert bir duruş sergilemesini tavsiye ettiğinden eminim çünkü bunun bir can simidi olarak önemini anlıyor." şeklinde konuştu.

AKTİF OLARAK ARANIYOR

İsrail ordusunun askeri sözcüsü Daniel Hagari, Yahya Sinvar'ın şehit edilmesinin ardından dün İsrail'in, şehit Hamas liderinin kardeşi Muhammed Sinvar ve tüm Hamas askeri komutanlarını aktif olarak aradığını söylemişti.