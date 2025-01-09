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Brezilya'da uçak faciası! Böyle alev aldı | Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 20:09 Güncelleme: 09.01.2025 20:37
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Brezilya’da uçak faciası! Böyle alev aldı | Ölü ve yaralılar var

Son dönemde artan uçak kazaları tüm dünyanın gündeminde yer alırken yeni bir facia daha yaşandı. Brezilya'nın en büyük kentlerinden biri olan Sao Paulo'da gerçekleşen uçak kazasının görüntüleri hızla yayıldı. Özel bir jet Ubatuba Havaalanı'nda inişe geçmek üzereyken alev aldı. Yaşanan faciada ölü ve yaralılar var. İşte detaylar...

BREZİLYA'DA UÇAK İNİŞE GEÇMEK ÜZEREYKEN ALEV ALDI!

Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo'da özel bir jet Ubatuba Havaalanı'nda ineşe geçmek üzereyken alev aldı.

Brezilya’da uçak faciası! Böyle alev aldı | Ölü ve yaralılar var

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Brezilya’da uçak faciası! Böyle alev aldı | Ölü ve yaralılar var

Kazaya ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde yerel halkın panikle kaçıştığı görülüyor.

Brezilya’da uçak faciası! Böyle alev aldı | Ölü ve yaralılar var

Uçakta ikisi çocuk olmak üzere pilotla birlikte 5 kişi bulunuyordu. Pilot hayatını kaybederken 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Özel jet Brezilya'nın Goias kentinin Mineiros Havaalanı'ndan kalktı. Sao Paulo'ya inmek üzereyken alev aldı. Brezilyalı yetkililer havanın yağmurlu olması nedeniyle pistin ıslak olduğunu bildirdi.

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Brezilya’da uçak faciası! Böyle alev aldı | Ölü ve yaralılar var Brezilya’da uçak faciası! Böyle alev aldı | Ölü ve yaralılar var Brezilya’da uçak faciası! Böyle alev aldı | Ölü ve yaralılar var

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