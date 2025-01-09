Brezilya'da uçak faciası! Böyle alev aldı | Ölü ve yaralılar var
Son dönemde artan uçak kazaları tüm dünyanın gündeminde yer alırken yeni bir facia daha yaşandı. Brezilya'nın en büyük kentlerinden biri olan Sao Paulo'da gerçekleşen uçak kazasının görüntüleri hızla yayıldı. Özel bir jet Ubatuba Havaalanı'nda inişe geçmek üzereyken alev aldı. Yaşanan faciada ölü ve yaralılar var. İşte detaylar...
Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo'da özel bir jet Ubatuba Havaalanı'nda ineşe geçmek üzereyken alev aldı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazaya ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde yerel halkın panikle kaçıştığı görülüyor.
Uçakta ikisi çocuk olmak üzere pilotla birlikte 5 kişi bulunuyordu. Pilot hayatını kaybederken 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Özel jet Brezilya'nın Goias kentinin Mineiros Havaalanı'ndan kalktı. Sao Paulo'ya inmek üzereyken alev aldı. Brezilyalı yetkililer havanın yağmurlu olması nedeniyle pistin ıslak olduğunu bildirdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Turistler resmen bu ilimize bayıldı
- AK Parti Büyük Kongresi ne zaman? AK Parti Büyük Kongresi hangi tarihte yapılacak?
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2025 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzunu yayınladı mı?
- Ziraat Bankası'ndan ev sahibi olma fırsatı! Kira öder gibi 1-3 milyon TL kredi
- Bedelli Askerlik Ücreti 2025 | Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar? Başvuruları başladı mı?
- İbn-i Sina'nın unutulan migren tedavisi! Tek başına ağrınızı bıçak gibi kesecek
- e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama
- Sakın çöpe atmayın: Artık para ödenecek! Yeni sistem geliyor
- Trabzon'da son dakika deprem AFAD | 9 Ocak Ortahisar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Gümüşhane, Rize, Bayburt, Giresun...
- İstanbul'da kar tarihi değişti: Bir anda 10 derece birden düşecek! 9 Ocak Meteoroloji Hava Durumu Raporu
- Öğretmenlerin tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi...
- Aile yılı ne demek, ne anlama geliyor? 2025 Aile Yılı müjdeleri neler, açıklandı mı?