Lübnan'da Genelkurmay Başkanlığı görevine yeni ismi!
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Lübnan'da Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevine geçici olarak Tümgeneral Hassan Avde getirildi.Lübnan'da iki yıldan uzun süren cumhurbaşkanlığı krizinin ardından Mecliste bugün düzenlenen 13. oturumun ikinci turunda Genelkurmay Joseph Avn, Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan Savunma Bakanı Maurice Selim, Genelkurmay Başkanlığı görevini geçici olarak üstlenecek ismi belirledi.
Selim'in imzaladığı kararla Avn'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığına yeni Genelkurmay Başkanı atanana kadar Tümgeneral Hassan Avde getirildi.
Lübnan'da iki yıldan uzun süren cumhurbaşkanlığı krizinin ardından Mecliste bugün düzenlenen 13. oturumun ikinci turunda Genelkurmay Joseph Avn, Cumhurbaşkanı seçilmişti.