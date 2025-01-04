Bir uçak kazası daha! ABD'de fabrikanın çatısına düştü: Ölü ve yaralılar var
Son günlerde artan uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yanda hatırlanacağı üzere Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait yolcu uçağı, geçtiğimiz günlerde Kazakistan’ın Aktau kentinde düşmüştü. Kanada ve Norveç’te yaşanan uçak kazalarında şans eseri can kaybı yaşanmazken, Güney Kore’de yaşanan kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.
Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre uçak, eyaletin Orange County bölgesindeki havaalanından kalkış yaptıktan iki dakika sonra yakındaki mobilya fabrikasının çatısına düştü.
Kazada ilk belirlemelere göre 19 fabrika çalışanı yaralandı, uçakta oldukları belirtilen 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 8 kişiye olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı, 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Havaalanı operasyonlarında çalışan Chris Villalobos, pilotun havalandıktan sonra acil iniş yapmak için geri döneceğini hava trafik kontrol kulesine bildirdiğini ancak uçakla ilgili sorunun kaynağının belli olmadığını belirtti.
Villalobos, uçak sahibinin havaalanını sıklıkla kullandığını ifade etti.
Fullerton Polis Departmanından yapılan açıklamada, kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin yakın akrabalarıyla iletişime geçildikten sonra tespit edileceği bildirildi.
Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının geçen hafta Kazakistan'ın Aktau kentinde düşmesinin ardından son 24 saatte üç uçak kazası daha meydana gelmişti. Kanada ve Norveç'te yaşanan kazalarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, Güney Kore'de yaşanan kazada 179 kişi hayatını kaybetti.
NORVEÇ'TE PİSTTEN ÇIKTI
Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan Hollanda Kraliyet Havayolu KLM bir yolcu uçağı da acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı. KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak, acil iniş sırasında pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.
Güney Kore'de yaşanan faciada 181 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 2 kişi sağ çıkabildi. Norveç'te Hollanda Kraliyet Havayolları uçağı pistten çıktı. Kanada'da PAL Airlines firmasına ait uçağın kanadı iniş sırasında piste sürttü. Güney Kore'de yaşanan kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.