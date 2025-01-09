İşte Esad'ın Putin'e yaptığı son yalvarış: Tırnak ısırtan bir bekleyiş içindeydi! Putin'in Esad'a sinsi oyunu...
Eli kanlı rejimin devrik dikatörü Beşşar Esad'ın muhaliflerin Şam'ı ele geçirme haberlerinin ardından Moskova'ya kaçmadan önce son saatlerini nasıl geçirdiği ortaya çıktı. Esad'ın eski medya şefi Kamel Sakr, Esad'ın Putin'den gelecek haberi tırnaklarını ısırarak beklediğini söyledi. Diğer taraftan Sakr, Putin'in Esad'a sinsi bir oyun oynadığını ileri sürdü.
Suriye'de eli kanlı rejimin diktatörü Beşşar Esad'ın eski medya şefi Kamel Sakr , Esad'ın Putin'in Moskova'sına sığınmadan önceki son saatlerine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.
Sakr, muhalif güçlerin başkent Şam'a doğru ilerlemesi sırasında, devrik tiranın kaçmak için izlediği yolu anlattı.
Al Arabiya tarafından hazırlanan Mazeej Studios podcastinde konuşan Sakr, "Sanırım Şam Havaalanı'ndan özel bir uçakla, güney çevre yolunu ve ardından havaalanı yolunu kullanarak havaalanına ulaştık." dedi.
"TIRNAK ISIRTAN BİR BEKLEYİŞ İÇİNDEYDİ"
Devrik diktatörün ilk rotası Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Rusya'nın işlettiği Hmeymim Hava Üssü'ne gitmek oldu.
Sakr, Esad'ın Moskova'ya uçuşunun ayarlanması için saatlerce tırnak ısırtan bir bekleyiş içinde olabileceğini, bunun da çaresiz kaçış planının ikinci kısmı olduğunu söyledi.
"Bilgilerime göre, uçak güvenli hale getirilip hazırlanıncaya ve kalkışı ve Moskova'ya uçuşu sağlanıncaya kadar birkaç saat üste kalmış."
SAVUNMA BAKANI VE GENELKURMAY BAŞKANI DA ESAD'LA BİRLİKTEYDİ
Eski medya patronu, Rus askeri ataşesinin, Esad'ın Suriye'den kaçmadan önceki son iki saatinde kendisiyle görüşerek, Esad'ın ayrılmasını sağladığını iddia etti.
Sakr, devrik cumhurbaşkanının korkakça kaçışında Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı, Savunma Bakanı ve zalimin Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında bulunduğu başkalarının da ona eşlik ettiğini öne sürdü.
"İKİ OĞLU KESİNLİKLE ESAD'LAYDI"
Esad'ın oğlunun yanında olup olmadığı sorulduğunda Sakr, iki oğlu Hafız ve Kerim'in kaçarken "kesinlikle" yanında olduğunu söyledi.
Sakr, "Karim, bir hafta önce Moskova'dan bindiğimiz uçakla bizimle birlikte geri döndü." dedi.
"DEVRİLMEDEN ÖNCE PUTIN'LE SON DERECE GİZLİ GÖRÜŞME"
Sakr, Esad'ın rejimin devrilmesinden önce Putin'le yaptığı son derece gizli görüşmeleri de ortaya çıkardı.
İsyancıların Suriye'nin başlıca kentlerini ele geçirip tiranı devirmesinden bir hafta kadar önce Esad, dostu Putin'le görüşmek üzere Moskova'daydı.
MUHALİFLERE KARŞI PUTIN'E YALVARDI
Sakr, Esad'ın görüşmeler sırasında Rusya'dan İran'a ekipman sevkiyatı konusunda yardım istediğini, ayrıca rejimin muhaliflere karşı savunmasının güçlendirilmesini talep ettiğini aktardı.
Eski medya patronu, "Beşar Esad'ın Putin'den isteği, Suriye muhalefetinin ilerlemesini desteklemek veya durdurmak için askeri yardımın ulaştırılması için gerekli güvenli hava ulaşımını bizzat kendisinin sağlamasıydı." dedi.
PUTIN ESAD'A "SİNSİ BİR OYUN" MU OYNADI?
Sakr'ın aktardığına göre Rus lider Putin, Suriye Genelkurmay Başkanı ile temasa geçerek İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'ndan "İhtiyaç duyulan her şeyin Hmeymim üssü üzerinden ulaştırılması"nı istediği ve bunu Esad'a söylediği belirtildi.
Ancak İran daha sonra devrik tirana, "İran uçaklarının Hmeymim üssüne hareket etmesi veya Irak hava sahasından uçarak üsse inmesi yönünde herhangi bir onay veya sinyal" almadıklarını söyledi.
İddiaya göre İran'ın yanıtının ardından Moskova sorguya çekildi ancak "cevap gelmedi".
Sakr, bunun Putin'in yaptığı sinsi bir oyun olduğunu ima ederek, "Başka bir açıklama yok." dedi.
"PUTIN İLE ESAD'IN ARASINDA TERS GİDEN BİR ŞEYLER VARDI"
Ayrıca Sakr, Esad ile Putin arasındaki görüşmede "bir şeylerin ters gittiğine" dair güçlü işaretler bulunduğunu öne sürdü.
Sakr, "Genellikle bu tür toplantılarda ortak basın açıklaması yayınlanır" derken, bu toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıntılar "sızdırıldı" ve Rus Telegram kanallarında haberler dolaşmaya başladı.
"PUTIN KONUYU KAPATTI"
Eski medya şefi Sakr, nasıl ilerleyeceğine dair talimatlar beklediğini kaydederken bir basın açıklaması hazırlayıp Rusya'ya gönderdiğini ifade etti ve şöyle dedi:
Bir saat, sonra bir saat daha bekletti"
Ancak ertesi günün sabahı Esad, Sakr'a, "Rusya Devlet Başkanı'nın ikametgahına birisini gönderdiğini" ve Putin'in "ziyareti duyurmamayı tercih ettiğini" söyledi.
Sakr, "Konu burada kapandı." diye ekledi.
2011 yılında protestocuların ayaklanması ve zalimin onları sert bir şekilde ezmeye çalışmasıyla başlayan Suriye iç savaşında Esad'ın başlıca müttefikleri İran ve Rusya olmuştu.