İşte Esad’ın Putin’e yaptığı son yalvarış: Tırnak ısırtan bir bekleyiş içindeydi! Putin’in Esad’a sinsi oyunu...

Hmeymim Hava Üssü'ndeki Rus uçakları (Arşiv)

Ancak İran daha sonra devrik tirana, "İran uçaklarının Hmeymim üssüne hareket etmesi veya Irak hava sahasından uçarak üsse inmesi yönünde herhangi bir onay veya sinyal" almadıklarını söyledi.

İddiaya göre İran'ın yanıtının ardından Moskova sorguya çekildi ancak "cevap gelmedi".

Sakr, bunun Putin'in yaptığı sinsi bir oyun olduğunu ima ederek, "Başka bir açıklama yok." dedi.