Fransa’da alarm! M çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün yeni varyantının ülkenin kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde tespit edildiği bildirildi.

Hastanın Afrika'dan gelen iki kişi ile temas ettiği kaydedilen açıklamada, virüsün kaynağının ve bulaş yolunun araştırıldığı belirtildi.

Tespit edilen yeni varyantın daha tehlikeli ve daha bulaşıcı olduğu ifade ediliyor.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Örgütü tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Virüs daha önce Almanya, İsveç, İngiltere, ABD ve bazı Asya ülkelerinde görülmüştü.