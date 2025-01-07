Donald Trump’ın oğlu Grönland’da! ABD topraklarına katılacak mı?

Donald Jr'ı taşıyan uçak Grönland'a iniş yaptı (X)



Danimarka Krallığı'nın özerk bir parçası olan Grönland, Trump'ın önce 2019'da ve ardından şimdi, sadece 56.000 kişinin yaşadığı ancak Arktik bölgesinin merkezinde yer alan geniş adanın kontrolünü ele geçirmeyi önermesinin ardından jeopolitik entrikaların merkezi haline geldi.

İngiltere merkezli Financial Times'a göre Danimarka , Grönland'ın dış işleri ve savunması üzerinde tam kontrol sahibi olmasının yanı sıra, kendisine yıllık olarak büyük miktarda hibe de sağlıyor. Bu hamle, Kopenhag'daki merkezci hükümetin, kendi en büyük güvenlik garantörü olan ABD'den gelen açılımlara nasıl yanıt vereceğini düşünmesiyle birlikte, Danimarka'yı zor durumda bırakıyor.