Donald Trump'ın oğlu Grönland'da! ABD topraklarına katılacak mı?
Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ada'nın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin açıklamalarına, 'Biz satılık değiliz ve asla olmayacağız.' sözleriyle tepki göstermişti. Trump, oğlu Donald Jr.'ın dünyanın en büyük adasına 'özel ziyaret' yaptığına dair haberlerin ardından 'Grönland'ı yeniden harika yapma' sözü verdi. Donald Jr ise Grönland Adası'nı satın alıp almayacaklarına ilişkin sorulara yanıt verdi.
ABD'nin Grönland'ı ABD kontrolüne alma söylemlerinin ardından oğlu Donal Junior'ı taşıyan özel uçsl, Grönland topraklarına indi.
Donald Trump Truth Social'da yaptığı açıklamada "Grönland inanılmaz bir yer ve eğer ve ne zaman Ulusumuzun bir parçası olursa, halk muazzam bir şekilde faydalanacak. Onu çok vahşi bir dış Dünya'dan koruyacağız ve ona değer vereceğiz." dedi.
Danimarka Krallığı'nın özerk bir parçası olan Grönland, Trump'ın önce 2019'da ve ardından şimdi, sadece 56.000 kişinin yaşadığı ancak Arktik bölgesinin merkezinde yer alan geniş adanın kontrolünü ele geçirmeyi önermesinin ardından jeopolitik entrikaların merkezi haline geldi.
İngiltere merkezli Financial Times'a göre Danimarka , Grönland'ın dış işleri ve savunması üzerinde tam kontrol sahibi olmasının yanı sıra, kendisine yıllık olarak büyük miktarda hibe de sağlıyor. Bu hamle, Kopenhag'daki merkezci hükümetin, kendi en büyük güvenlik garantörü olan ABD'den gelen açılımlara nasıl yanıt vereceğini düşünmesiyle birlikte, Danimarka'yı zor durumda bırakıyor.
TRUMP JR: GRÖNLAND'I SATIN ALMAYI PLANLAMIYORUM
Trump Salı günü erken saatlerde şunları söyledi:
"Oğlum Don Jr ve çeşitli temsilciler, en muhteşem bölgeleri ve manzaraları ziyaret etmek için oraya seyahat edecekler."
Trump Jr., bir podcast yayınında Grönland'ı satın almayı planlamadığını, orada yalnızca turist olarak bulunduğunu ve herhangi bir hükümet temsilcisiyle görüşmeyi düşünmediğini açıkladı.
MUSK'TAN TRUMP'A TAM DESTEK
Trump'ın Grönland söylemleri, yakın müttefiki ve X ve Tesla'nın başkanı Elon Musk'tan da tam destek aldı. Musk X hesabında "Grönland halkı kendi geleceğine karar vermeli ve bence Amerika'nın bir parçası olmak istiyorlar!" dedi.