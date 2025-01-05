Soykırım hükümeti İsrail’i büyük ekonomik krize soktu! Tarihinin borçlanma rekoru geldi Halk burnundan soluyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Reuters)

ABD merkezli Bloomberg dergisi Tel Aviv'de hükümetin başlattığı çok cepheli savaşın ülkeye çıkardığı maliyeti merceğe aldı.

İsrail'de Netenyahu hükümetinin askeri harcamaları önümüzdeki yıllarda da önemli ölçüde artıracağına dikkat çeken Bloomberg, yeni yürürlüğe giren uzun vergi artışları ve harcama kesintileri listesinin her hanede hissedildiğini kaydetti. Ekonomik krizin başta radyo programlarında olmak üzere diğer medya araçlarında da yüksek sesle konuşulduğunu belirtti.

SAVAŞ ÖNCESİ HARCAMALARA YÜZDE 65 EK HARCAMA

Hükümet, savunma bütçesini on yıl boyunca tahmini olarak yıllık en az 20 milyar şekel (cari gayri safi yurtiçi hasılanın %1'i) kadar artıracak. 2025 savunma harcaması toplamda 107 milyar şekel olacak ve bu da savaş öncesi harcamalardan yüzde 65 daha fazlası anlamına geliyor.