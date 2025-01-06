İsrail ile PKK/YPG arasında ilk resmi temas! Terör devletinden terör örgütüne tam destek!
Suriye'de eli kanlı Baas rejiminin çökmesinin ardından Muhammed Colani lakaplı Ahmed El Şara liderliğindeki yeni yönetim, ülke içerisindeki tüm silahlı grupları tasfiye edeceklerini açıklamıştı. Suriye'nin kuzeyinde konuşlanan ABD destekli PKK/YPG terör örgütleri Esad rejiminin devrilmesiyle tutuştu. Örgütün ABD'nin ardından İsrail'den medet umduğu ortaya çıktı. İsrail basınında yer alan habere göre terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yetkilisi, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Terör devletinin Dışişleri Bakanı Saar, terör örgütü PKK/YPG'ye tam destek sözü verdi.
Suriye'de devrik Beşşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından PKK/YPG terör örgütleri çıkmaza girdi. Bir ABD'den bir İsrail'den yardım dilenen örgüt, son olarak terör devleti İsrail'le resmi temas gerçekleştirdi.
Siyonizmin medya ayağı Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun yoğun saldırıları karşısında büyük kayıplar veren terör örgütü PKK/YPG ise İsrail'den destek talebinde bulundu.
Buna göre İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yetkilisi İlham Ahmed arasında kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
PKK/YPG: YENİ YÖNETİMDEN RAHATSIZIZ
Habere göre, görüşmeler sırasında PK/YPGK'li terörist Suriye'deki yeni yönetimden rahatsız olduğunu bildirdi.
Saar ise, uluslararası alanda meslektaşlarıyla yaptığı tüm diplomatik görüşmelerde terör örgütü PKK/YPG'nin endişelerini sürekli dile getirdiğini belirtti.
SAAR'DAN TERÖRİSTLERE "OLUMLU GARANTİLER"
Israel Hayom, bu telefon görüşmesinin İsrail ile Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG arasındaki ilk resmi temas olduğunu bildirdi.
Yerel kaynaklara göre, Saar teröristlere "olumlu garantiler" verdi.
GİDEON SAAR'IN TERÖRİST SEVDASI
Saar, aralık ayı sonlarında Suriye'deki PKK/YPG'li teröristlere "ahlaki ve diplomatik" destek sağlayacaklarını ifade etti ve uluslararası topluma da aynı çağrıda bulundu.
Siyonistler teröristleri potansiyel müttefik olarak görüyor ve son bir ayda iki taraf arasındaki iş birliğine dair olumlu sinyaller arttı.