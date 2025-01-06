İsrail ile PKK/YPG arasında ilk resmi temas! Terör devletinden terör örgütüne tam destek!

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Arşiv)

GİDEON SAAR'IN TERÖRİST SEVDASI

Saar, aralık ayı sonlarında Suriye'deki PKK/YPG'li teröristlere "ahlaki ve diplomatik" destek sağlayacaklarını ifade etti ve uluslararası topluma da aynı çağrıda bulundu.

Siyonistler teröristleri potansiyel müttefik olarak görüyor ve son bir ayda iki taraf arasındaki iş birliğine dair olumlu sinyaller arttı.