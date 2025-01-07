NATO üst düzey yetkilisi Avrupa Birliği’ne öfke kustu: Dünyada’da bölgesel savaşlar olacak! Aptal mısınız?

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"DÜNYADA BÖLGESEL SAVAŞLAR OLACAK"



Financial Times'ın aktardığına göre bazı Avrupa bankaları, silah üreticilerine üretimlerini artırmaları için kredi verme konusunda hala isteksiz. Bu sorun, daha geniş tedarik zinciri için hayati önem taşıyan daha küçük üreticiler için özellikle bir sorun haline geliyor. Konuya ilişkin konuşma yapan Bauer şöyle dedi:

"Bu, Çin ve ABD arasındaki güç dengesinin yeniden sağlanmasıyla ilgili. Tektonik plakalar kayarsa, depremler olur. Jeopolitik güç plakaları kayarsa, savaşlar olur. Dünya savaşlarının olacağını düşünmüyorum, ancak bölgesel savaşlar, şu anda gördüğümüz gibi, muhtemelen yakın geleceğimizin bir parçası olacaklar."