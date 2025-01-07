NATO üst düzey yetkilisi Avrupa Birliği'ne öfke kustu: Dünyada'da bölgesel savaşlar olacak! Aptal mısınız?
Avrupa kıtası son zamanlarda savunma alanına yapmadığı yatırımlarla ağır eleştirilerin hedefi oluyor. ABD'nin 47. Başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump'ın NATO'dan çekilebileceği iddiaları kıtanın Amerika'sız kendini savunamayacağı tartışmasını başlatırken NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, Dünyada bölgesel savaşların olacağını belirterek Avrupa Birliği ülkelerinin savunma yatırımlarından kaçınmalarının 'aptalca' olduğunu söyledi.
Rusya - Ukrayna savaşı ve Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi, kıtayı daha kendi kendine yetebilen hale getirmek için savunma harcamalarının artırılması konusunda Avrupa'da sert tartışmalara yol açtı.
NATO'nun Askeri Komuta Şefi Bauer, bankaları, emeklilik fonlarını ve derecelendirme kuruluşlarını, Avrupa'nın askeri harcamalarını artırmasıyla birlikte savunma şirketlerini dışlamaları ve silah üreticilerinin sunduğu yatırım getirisini görmezden gelmelerinin "aptalca" olduğu konusunda uyardı.
Bauer'in çağrısı, Avrupa hükümetlerinin Ukrayna'ya silah sağlamaya devam etmek için askeri tedarik ve üretimini artırma telaşında ve Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye daha az bağımlı olması gerektiğini talep eden seçilmiş başkan Donald Trump'ın göreve başlamasından sadece birkaç hafta önce geldi.
BAUER YATIRIMCILARA SESLENDİ: APTAL MISINIZ?
İttifakın askeri komitesi başkanı Amiral Rob Bauer, Financial Times'a yaptığı açıklamada, yatırımcıların "kolektif savunmadaki" rollerini anlayamamalarının, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik savaşının ardından önemli hükümet fonlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalmaları anlamına geldiğini söyledi.
Bauer "Trilyonlarca dolara neden ikna olmuyorsunuz? İş içgüdünüze ne oldu? Aptal mısınız? Ve emeklilik fonlarına da aynısını söylüyorum. Aptal mısınız? Eğer yatırım getirisine bakıyorsanız... önümüzdeki 20 yıl içinde harcanacak çok fazla para var." açıklamasında bulunarak öfke kustu.
"DÜNYADA BÖLGESEL SAVAŞLAR OLACAK"
Financial Times'ın aktardığına göre bazı Avrupa bankaları, silah üreticilerine üretimlerini artırmaları için kredi verme konusunda hala isteksiz. Bu sorun, daha geniş tedarik zinciri için hayati önem taşıyan daha küçük üreticiler için özellikle bir sorun haline geliyor. Konuya ilişkin konuşma yapan Bauer şöyle dedi:
"Bu, Çin ve ABD arasındaki güç dengesinin yeniden sağlanmasıyla ilgili. Tektonik plakalar kayarsa, depremler olur. Jeopolitik güç plakaları kayarsa, savaşlar olur. Dünya savaşlarının olacağını düşünmüyorum, ancak bölgesel savaşlar, şu anda gördüğümüz gibi, muhtemelen yakın geleceğimizin bir parçası olacaklar."
"BU POLİTİKALAR ARTIK GEÇERLİ DEĞİL"
AB ortak bütçesinde de savunmaya doğrudan yatırımlarla ilgili yasaklar olduğu biliniyor. Üç yıllık görev süresini tamamladıktan sonra bu ayın sonlarında NATO'daki görevinden ayrılacak olan Hollandalı deniz subayı Bauer, bu politikaların artık geçerli olmadığını belirtti.
Bauer, "Hala savunma sanayisine yatırım yapmanın etik olmadığını, çünkü bunun insanları öldürdüğünü söyleyen emeklilik fonları ve bankalar var." dedi ve şöyle devam etti:
"GİDİN GAZZE'Yİ YEMEN'İ ZİYARET EDİN"
"Ve sonra sürdürülebilirlik hedefleri meselesi var ve onlara şunu söylüyorum: gidin ve Gazze'yi ziyaret edin. gidin ve Ukrayna'yı ziyaret edin. gidin ve Yemen'i ziyaret edin. gidin ve Suriye'yi ziyaret edin ve bir bakın. Savaşın ne yaptığını göreceksiniz. Caydırıcılık amacıyla savunmaya yatırım yapmak aslında en iyi sürdürülebilirlik ölçüsüdür."
"SAVUNMA HARCAMASI BİR MALİYET DEĞİL BİR YATIRIM"
Bauer Financial Times'a verdiği demeçte şunları söyledi:
"Savunma bir maliyet değil. Bir yatırım. Ve birçok, birçok insanın kafasında değişmesi gereken şey bu. Yatırımcıların, derecelendirme kuruluşlarının vb. kafalarında otomatik bir bağlantı yok gibi görünüyor [bu süreç] sinir bozucu derecede yavaş."