Şam Havalimanı'ndan ilk dış hat uçağı havalandı

Yakın vadede Avrupa ülkelerine yönelik seferleri beklediklerini kaydeden Şani, "Umarım ki tüm şirketler bu havalimanına gelmeye başlar. İlk günden itibaren öyle bir mutluluk yaşıyoruz ki 14 yıldır böyle duygular yaşamadık. Çok açık bir fark var." dedi.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam ve Halep havalimanlarının uçuşlara açılmasına ilişkin, "Ortaklarımızın yardımıyla bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.