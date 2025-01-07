Musk’ın aşırı sağa desteği Avrupa kıtasını karıştırdı! Birlik liderlerinden Brüksel’e çağrı: Tüm yasal gücünüzü kullanın

İngiltere Başbakanı Keir Starmer (Reuters)

Musk'ın İngiliz başbakanı ve hükümetine yönelik açıklamalarını ise Starmer, üstü kapalı bir şekilde eleştirmekle yetindi.

MACRON'DAN TEPKİ GECİKMEDİ: MUSK ÇOK İLERİ GİDİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Musk'ı AfD'ye verdiği sesli destekte çok ileri gitmekle suçladı.

Macron, Elysee Sarayı'ndaki konuşmasında "On yıl önce, dünyanın en büyük sosyal ağlarından birinin sahibinin yeni bir uluslararası gerici hareketi destekleyeceği ve Almanya da dahil olmak üzere seçimlere doğrudan müdahale edeceği söylenseydi bunu kim hayal edebilirdi." dedi.