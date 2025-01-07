Musk'ın aşırı sağa desteği Avrupa kıtasını karıştırdı! Birlik liderlerinden Brüksel'e çağrı: Tüm yasal gücünüzü kullanın
Amerikalı milyarder Elon Musk ile Batılı liderler arasındaki kriz derinleşiyor. İngiltere'nin erken seçime giderek Keir Starmer hükümetinden kurtulması gerektiğini savunan Musk, Almanya'da desteklediği aşırı sağcı lider Alice Weidel'i X kanalında canlı yayında ağırlama kararı aldı. Başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Musk'ın açıklamaları Avrupa Birliği (AB) liderleri ve milletvekilleri arasında öfkeye yol açtı. Batılı liderler ve milletvekilleri pazartesi günü Brüksel'i milyarder teknoloji devini dizginlemek için tüm yasal gücünü kullanmaya çağırdı.
Almanya'da hükümet son zamanlarının en zor sınavını verirken ABD'li milyarder Elon Musk'ın popülist ve göçmen karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini desteklemesi ülkede karışıklığa yol açtı.
Musk'ın Almanya iç siyasetine müdahale ettiğini savunan demokrat ve sol partiler, Musk'ın Alman aşırı sağcı lider Alice Weidel'i X hesabında ağırlama kararına tepki gösterdi.
SCHOLZ: KURAL ŞU; TROLÜ BESLEMEYİN
Öte yandan, Elon Musk'ın önce Almanya, ardından İngiltere iç siyaseti konusunda yaptığı açıklamalar Avrupalı liderlerin de eleştirilerini beraberinde getirdi.
The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Almanya Federal Başbakanı Olaf Scholz, Stern dergisine verdiği röportajda, Musk'a ilişkin sorulan bir soruya, "Kural şu: Trolü beslemeyin" sözleriyle yanıt verdi. Buna göre, kendisi ve partisine yönelik eleştirilerin yeni olmadığına dikkat çeken Scholz, "Sakin kalmalısınız... Biz Sosyal Demokratlar olarak sosyal demokratik politikaları takdir etmeyen ve fikirlerini saklamayan zengin medya girişimcileri olduğu fikrine uzun zamandır alışığız." dedi.
Elon Musk ile etkileşime girme konusunda hiçbir çaba sarf etmediğini anlatan Almanya Federal Başbakanı, "Musk'a yaltaklanmaya inanmıyorum. Bunu seve seve başkalarına bırakıyorum. Kural şu: Trolü beslemeyin" değerlendirmesinde bulundu.
MUSK'TAN KEİR STARMER ÇIKIŞI
Musk, sadece Almanya'da değil İngiltere'de de şuanki Keir Starmer başbakanlığındaki yeni hükümetin ilkeyi yönetemediğin iddia etti ve X hesabından "ABD İngiliz halkını Starmer hükümetinin zulmünden kurtarmalı mı?" sorusunu sorduğu bir anket paylaştı.
Musk'ın İngiliz başbakanı ve hükümetine yönelik açıklamalarını ise Starmer, üstü kapalı bir şekilde eleştirmekle yetindi.
MACRON'DAN TEPKİ GECİKMEDİ: MUSK ÇOK İLERİ GİDİYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Musk'ı AfD'ye verdiği sesli destekte çok ileri gitmekle suçladı.
Macron, Elysee Sarayı'ndaki konuşmasında "On yıl önce, dünyanın en büyük sosyal ağlarından birinin sahibinin yeni bir uluslararası gerici hareketi destekleyeceği ve Almanya da dahil olmak üzere seçimlere doğrudan müdahale edeceği söylenseydi bunu kim hayal edebilirdi." dedi.
MUSK'A AB SOSYAL MEDYA YASASI HATIRLATMASI
Eski AB dijital yapımcı Thierry Breton, Cumartesi günü yaptığı açıklamada , Weidel'e rakiplerine göre "önemli ve değerli bir avantaj" sağlanacağını söyledi ve Musk'a AB sosyal medya yasası yükümlülüklerine uyması gerektiğini hatırlattı.
Milletvekilleri Musk'ın X'i kendi görünürlüğünü artırmak için kullanması konusunda endişelerini dile getirerek Brüksel'i konuyu araştırmaya çağırdı.
TRUMP'IN BAKANI OLARAK MUSK AB'NİN BAŞINA BELA OLABİLİR Mİ?
Almanya merkezli Politico'ya göre büyük bir teknoloji imparatoruna karşı yasal işlem başlatmak yeterince zorken, AB'nin baş ağrıları, Musk'ın 13 gün içinde ABD yönetiminin bir parçası olarak Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın başına geçecek olmasıyla daha da kötüleşiyor.
Basitçe söylemek gerekirse, AB soruşturma veya para cezası tehdidinde bulunarak Washington yönetimiyle büyük bir çatışma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
"AB MUSK'LA YÜZLEŞMEYE HAZIR MI?"
Almanya'daki Mercator Vakfı'nda kıdemli bir araştırmacı olan Felix Kartte,"Asıl soru, AB liderlerinin Trump yönetimi resmen göreve başlamadan önce onunla yüzleşmeyi seçmeye hazır olup olmadıklarıdır." dedi.
Breton ise Weidel ve Musk'ı yaklaşan canlı yayınları konusunda bir kez daha uyardı ve platformunu "AB yasalarımız kapsamındaki tüm yükümlülüklerine tam olarak uymaya" çağırdı.