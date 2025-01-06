Trump "vali" diye seslenmişti! Kanada Başbakanı Trudeau'nun istifa etmesi bekleniyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifa etmesi beklenirken Başbakanlık görevine devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. (Arşiv)

İSTİFA ÇAĞRILARI ARTIYOR

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.



Trudeau, istifa çağrısının ardından bir sonraki seçimde de yarışacağını açıklamıştı.

KULİSLERDE KONUŞULAN ADAYLAR KİMLER?

Haberde, istifadan sonra, Trudeau'nun yerine Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne ve eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney gibi isimlerin gelebileceği, Maliye Bakanı Dominic LeBlanc'ın ise geçici lider olarak adının geçtiği ifade edildi.

TAYLOR SWIFT KONSERİNDEKİ DANSINA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Trudeau yakın zamanda Toronto'da bir Taylor Swift konserinde dans ederken görüntülenmişti. Aynı gece, Montreal sokakları şiddetli NATO karşıtı ve Filistin yanlısı protestolarla doluydu. Olayların ve çatışmanın yaşandığı gece Trudeau'nun konserde eğlendiği videoları liderliğiyle ilgili daha fazla soruyu gündeme getirmişti.