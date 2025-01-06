Trump "vali" diye seslenmişti! Kanada Başbakanı Trudeau'nun istifa etmesi bekleniyor
Reuters'ın Globe ve Mail'e dayandırdığı haberine göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifasını duyurmaya hazırlanıyor. İsimsiz kaynaklara atıfta bulunan Globe ve Mail, Trudeau'nun muhtemelen Çarşamba günü yapılacak kritik bir parti toplantısından önce Liberal Parti'nin lideri olarak istifa etmesinin beklendiğini bildirdi. Trudeau, son zamanlarda Trump'ın kendisine'vali', Kanada'ya 'büyük eyalet' söylemlerine ve ülkede artan memnuniyetsizliklere karşı sessizliğiyle ve konserlerdeki dansıyla eleştiri yağmuruna tutuluyordu.
Kanada'da Liberal Parti genel başkanı Justin Trudeau'nun bugün istifasını sunacağı bildirildi.
Globe and Mail'e konuşan kaynaklar, Trudeau'nun ayrılma planlarını ne zaman açıklayacağını kesin olarak bilmediklerini ancak bunun Çarşamba günü Liberal Parti milletvekillerinin yapacağı acil toplantıdan önce gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.
Bir dizi olumsuz anketten endişe duyan Liberal Partili milletvekillerinin sayısı giderek artıyor ve Trudeau'ya istifa çağrısında bulunuyorlar.
Trudeau'nun "görevden alınmış gibi gözükmemek için istifasını kendi belirleyeceği" bir zamanda duyurmak istediği belirtilirken Parti içindeki artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteği nedeniyle 8 Ocak'tan önce istifasını açıklayacağı iddia edildi.
BAŞBAKAN OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEK Mİ?
Globe and Mail'in haberine göre, Trudeau'nun hemen istifa mı edeceği yoksa yeni bir Liberal lider seçilene kadar başbakan olarak mı kalacağı henüz belli değil.
İSTİFA ÇAĞRILARI ARTIYOR
İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.
Trudeau, istifa çağrısının ardından bir sonraki seçimde de yarışacağını açıklamıştı.
KULİSLERDE KONUŞULAN ADAYLAR KİMLER?
Haberde, istifadan sonra, Trudeau'nun yerine Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne ve eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney gibi isimlerin gelebileceği, Maliye Bakanı Dominic LeBlanc'ın ise geçici lider olarak adının geçtiği ifade edildi.
TAYLOR SWIFT KONSERİNDEKİ DANSINA ELEŞTİRİ YAĞMURU
Trudeau yakın zamanda Toronto'da bir Taylor Swift konserinde dans ederken görüntülenmişti. Aynı gece, Montreal sokakları şiddetli NATO karşıtı ve Filistin yanlısı protestolarla doluydu. Olayların ve çatışmanın yaşandığı gece Trudeau'nun konserde eğlendiği videoları liderliğiyle ilgili daha fazla soruyu gündeme getirmişti.
SON ANKETLERDE YERE ÇAKILMIŞTI
Son anketler, Trudeau'nun liderliğinin Liberallere halkın desteğini önemli ölçüde zayıflattığını gösteriyor. Angus Reid Enstitüsü'nün son yıl sonu anketine göre, Kanada başbakanı yalnızca% 28'lik bir onay notu aldı.
Trudeau, Liberal Parti'nin büyük sıkıntılar yaşadığı ve Avam Kamarası'nda ilk kez üçüncü sıraya gerilediği 2013 yılında parti liderliğini devralmıştı.
TRUMP "VALİ" DİYE SESLENMİŞTİ
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından 10 Aralık'ta yaptığı paylaşımda "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti." ifadesini kullanarak Trudeau ile dalga geçmişti.
Trump, Kanada Maliye Bakanı istifa ettiğinde de Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maliye bakanı istifa ederken ya da Vali Justin Trudeau tarafından kovulurken, Büyük Kanada Eyaleti şaşkına döndü." ifadesini kullanmıştı.
Ayrıca Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.
Trudeau ise verginin yüzde 25 artırılmasının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söylemişti.
YENİDEN SEÇİM YAPILACAK MI?
Eğer istifa ederse, önümüzdeki dört yıl boyunca seçilmiş Başkan Donald Trump yönetimiyle başa çıkabilecek istikrarlı bir hükümetin kurulması için hızlı bir seçim yapılması yönündeki çağrılar muhtemelen yeniden canlanacak.