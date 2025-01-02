İşgal ordusu dökülüyor: 7 Ekim 2023'ten bu yana 28 asker intihar etti
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 28 askerinin intihar ettiğini açıkladı. 2024 yılında da 21 askerinin intihar ettiğini açıklarken bu, son 13 yılın en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti.
İsrail ordusunun açıkladığı verilere göre, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana intihar eden asker sayısında ciddi artış görüldü.
İsrail ordusu, 2024 yılında intihar eden asker sayısını 21 olarak duyururken bu sayı son 13 yılın en yüksek sayısı oldu.
Geçen yıl intihar eden 21 askerden 7'sinin rütbesiz er, ikisinin muvazzaf asker ve 12'sinin de yedek asker olduğu belirtildi.
İsrail ordusu verilerine göre, 2023 yılında ise 17 asker intihar etti. Söz konusu intihar vakalarının yedisi 7 Ekim sonrası gerçekleşti.
Bu sayı, 2022'de 14 olarak duyurulmuş, 2021'de ise 11 intihar vakası kayıtlara geçmişti.
Ayrıca İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce İsrail askerinin ruhsal sıkıntılar nedeniyle saldırılara katıldıkları sahalardan çekildiği vurgulandı.
İntihar vakalarındaki artışın, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası ordunun 300 bin yedek askeri göreve çağırmasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.
Son iki yılda İsrail'in yürüttüğü saldırılar sırasında ölen İsrail askerlerinin sayısı 2023 yılında 512, geçen yıl ise 295 olmak üzere 807 olarak açıklanmıştı.
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