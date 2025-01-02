İşgal ordusu dökülüyor: 7 Ekim 2023’ten bu yana 28 asker intihar etti

İşgalci ordu dökülüyor

İsrail ordusu verilerine göre, 2023 yılında ise 17 asker intihar etti. Söz konusu intihar vakalarının yedisi 7 Ekim sonrası gerçekleşti.

Bu sayı, 2022'de 14 olarak duyurulmuş, 2021'de ise 11 intihar vakası kayıtlara geçmişti.

Ayrıca İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce İsrail askerinin ruhsal sıkıntılar nedeniyle saldırılara katıldıkları sahalardan çekildiği vurgulandı.

İntihar vakalarındaki artışın, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası ordunun 300 bin yedek askeri göreve çağırmasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.

Son iki yılda İsrail'in yürüttüğü saldırılar sırasında ölen İsrail askerlerinin sayısı 2023 yılında 512, geçen yıl ise 295 olmak üzere 807 olarak açıklanmıştı.