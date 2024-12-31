Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonu! Büyütk titizlikle ilmek ilmek işlemişler!

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İSRAİL İSTİHBARATINI DAHİ HAYRAN BIRAKTI

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski üst düzey yetkililerinden Şalom Ben Hanan, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin Hamas'ı, İran ve diğer gruplarla kıyaslandığında küçük bir tehdit olarak nitelediğini, bu nedenle Hamas'ın bu kadar fazla bilgi toplayabilmesinin şok edici olduğunu söyledi.

Hanan ele geçirilen belgelerle ilgili olarak, "Saldırı hedefleri hakkında bilgi toplayan çok detaylı ve doğru bir istihbarat görüyoruz" ifadelerini kullandı.