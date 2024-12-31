Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu! Büyütk titizlikle ilmek ilmek işlemişler!
7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'de yürüttüğü işgale karşılık Hamas tarafından gerçekleştirilen Aksa Tufanı operasyonu, delinmez denen Demir Kubbe'yi paramparça etmişti. İsrail'in istihbarat birimi Mossad saldırı karşısında şoke olurken Aksa Tufanı operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre Hamas, 7 Ekim 2023'ü 7 yıl boyunca hayrete düşüren bir istihbarat ağıyla ilmek ilmek işledi. İşte operasyonun detayları...
Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde dehşete düştüğü bir operasyonla karşı karşıya kaldı. Delinmez dediği Demir Kubbe Aksa Tufanı'yla yerle bir olurken Filistin direniş örgütü Hamas, çok sayıda Siyonisti esir aldı.
Hamas üyelerinin İsrailli yetkilileri hacklenmiş güvenlik kameraları üzerinden izlediği ve 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı operasyonundan önce 7 yıllık bir hazırlık sürecinin parçası olarak büyük miktarda istihbarat topladığı ortaya çıktı.
HAMAS'TAN ELE GEÇİRİLEN BELGELER İNCELENDİ
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, Hamas mensuplarından ele geçirilen belgeler ışığında, casusluk faaliyetlerinin en az 7 yıl önce başladığını gösterdi. Bu durum, karmaşık ve sofistike bir düşman tarafından yürütülen geniş çaplı bir operasyonu gözler önüne seriyor.
İNCE HESAPLANMIŞ HAMLELER
Elde edilen istihbarat arasında, İsrail kurumlarıyla ilgili detaylar, güvenlik kameralarının IP adresleri, seri numaraları ve hatta sınırda görev yapan askerlerin telefon numaraları yer aldı. Bu plan, Hamas'ın operasyonu planlarken hassas ve stratejik alanları nasıl önceliklendirdiğini gösterdi.
İSRAİL İSTİHBARATINI DAHİ HAYRAN BIRAKTI
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski üst düzey yetkililerinden Şalom Ben Hanan, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin Hamas'ı, İran ve diğer gruplarla kıyaslandığında küçük bir tehdit olarak nitelediğini, bu nedenle Hamas'ın bu kadar fazla bilgi toplayabilmesinin şok edici olduğunu söyledi.
Hanan ele geçirilen belgelerle ilgili olarak, "Saldırı hedefleri hakkında bilgi toplayan çok detaylı ve doğru bir istihbarat görüyoruz" ifadelerini kullandı.
YILLARCA HİÇ FARK ETTİRMEDEN
Raporda, Hamas üyelerinin sınır boyunca çeşitli gözetleme alanları kurdukları ve buradan izleme yaparak operasyon için istihbarat topladıkları yer aldı.
KAMERALARA BÖYLE ERİŞTİLER
İsrailli yetkililer, Hamas'ın kameralara erişebilmesinin nedenini, sivillerin WhatsApp ve Telegram üzerinden cihazlarının erişim kodlarını serbestçe paylaşmaları ve bu nedenle bilgisayar korsanlarının başlıca hedefi haline geldiklerini tahmin ediyor.
ZAYIF KORUNAN BÖLGEYİ TESPİT ETTİLER
Raporda ayrıca, Filistinli grubun İsrailli yetkililerin e-postalarına sızarak, sınırın en zayıf yerlerine dair ipuçları elde ettiği ve bu sayede zayıf korunan bölgeye saldırı planladıkları belirtildi.
Kanal 12'nin aktardığına göre, Hamas'ın 2023 yılında ele geçirdiği e-postalardan birinde, İsrail ordusunun güvenlik duvarı talebinde bulunan mesajları yer alıyordu.
O İSİMLERİ DAHİ TAKİP ALTINA ALDILAR
Hamas, aralarında Negev Bölge Konseyi Başkanı Tamir Idan, onun Kurmay Başkanı Rafi Babian ve Shaar Hanegev Bölge Konseyi Başkanı Ofir Libstein'ın da aralarında bulunduğu, sınır bölgelerinde görevli üst düzey yetkililerin hareketlerini bile takip edebildi.
SINIRDAKİ SİYONİST YETKİLİLER TESPİT EDİLDİ
Aşkelon Polis şefi Amnon Ziv, Hamas'ın sınırdaki İsrail askerlerinin bir listesini hazırladığının açık olduğunu bildirdi.
Ziv, "İki yıl önce Hamas'tan hakkımda çeşitli ipuçları içeren bir video aldım. Facebook'tan bir fotoğrafımı indirmişler, 10 saniyelik videonun sonunda da 'Size ulaşacağız' yazıyordu." ifadelerini kullandı.
SINIRDAKİ HAREKETLİLİK NET BİR ŞEKİLDE GÖZLEMLENEBİLDİ
Hamas'ın İsrail'e ilişkin tüm istihbaratı nasıl elde ettiği henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak İsrail medyasında daha önce çıkan haberlere göre, Filistinli grup, Siyonist ordunun güvenlik sistemlerine sızmak için bilgisayar korsanları kullanmıştı.
Israil Hayom'un bu yılın başlarında yayınladığı habere göre, Hamas, güvenlik cihazlarındaki eski şifreleri kullanarak onlarca sivil ve özel kameraya erişim sağladı ve bu sayede sınırdaki birçok hareketliliği net bir şekilde görebildi.
SİYONİSTLER HAMAS'I KÜÇÜMSEMİŞLERDİ
Bar Ilan Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları bölümünde kıdemli öğretim görevlisi Nathaniel Palmer, Israel Hayom'a yaptığı açıklamada, "İsrail'deki algı, Hamas'ın ciddi istihbarat teşkilatlarına sahip olmadığı, en fazla dürbün alıp uzaktan gözlem yapabildiği, grubun Rusya veya Çin olmadığı yönündeydi" ifadelerini kullandı.
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