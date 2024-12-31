Binlerce vatandaş Gazze için Galata Köprüsü’nde buluşacak: İsrail soykırımına dur de

Yüzlerce sivil toplum kuruluşu yürüyüşte buluşacak.

1 OCAK'TA GAZZE İÇİN YÜRÜYÜŞ



Geçen yıl 250 bin kişinin katıldığı Gazze eylemi gibi 2025 yılının ilk gününde de İsrail'in Gazze'deki "soykırımına dur" demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek.

1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde, İsrail'in devam eden katliam ve soykırımı yürüyüşle protesto edilecek.

Milli İrade Platformu'nun organize ettiği bu eylem Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınması ardından Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşün başlaması planlanıyor.