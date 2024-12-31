ABD'de mucize gibi olay! Yaşamaz dedikleri yapışık ikizlerin bebek beklediği iddia edildi!
ABD'de mucize denilebilecek bir olay gerçekleşti. Uzun süre yaşayamayacakları söylenen dünyaca ünlü disefalik yapışık ikizler Abby ve Britanny'nin sosyal medyadaki paylaşımları üzerine bebek bekledikleri iddia edildi. Eğer Abby ve Brittany biyolojik çocuk sahibi olurlarsa, bunu yapan ilk dişi disefalik ikizler olacaklar. Peki bu biyolojik olarak mümkün mü? İşte detaylar...
ABD'de Minnesota'lı ikizler Abby ve Britanny, tarihteki sayılı disefalik ikizlerinden biri. Yani iki başları ve iki kalpleri var ama belden aşağısı tek bir vücudu paylaşıyorlar; cinsel organları ve üreme organları da buna dahil.
İkisi de şu anda yerel bir ilkokulda dördüncü ve beşinci sınıflara ders veriyor ve aynı dersleri verdikleri için aynı maaşı alıyorlar.
Sol taraftaki ikiz Brittany vücudunun sağ tarafında hiçbir şey hissedemezken, sağ taraftaki ikiz Abigail ise sol tarafında hiçbir şey hissedemiyor; ancak içgüdüsel olarak sanki tek bir kişi tarafından koordine edilmiş gibi uzuvları hareket ettirebiliyorlar.
Bu, geleneksel yolla çocuk sahibi olabilecekleri anlamına geliyor.
Ancak yasal annenin kim olacağı ve bebek taşımanın herhangi bir komplikasyona yol açıp açmayacağı henüz belli değil.
ABBY VE BRITANNY HAMİLE Mİ?
ABD'de bir TV dizisinde yer aldıktan sonra ünlü olan Abby ve Britanny, TikTok hesapları üzerinden bir klip video yayınlayarak hamile olduklarını öne sürdü.
Altyazısız paylaşılan video, 'Evli ve yolda bir bebek.' ifadesiyle son bulurken birçok hayran ikizlerin bebek beklediğini düşünerek çifti tebrik etti.
Ancak bu durum aynı zamanda kız kardeşlerin fiziksel olarak nasıl bebek sahibi olabilecekleri konusunda pek çok kişiyi spekülasyon yapmaya da yöneltti.
ÇOCUK SAHİBİ OLAN İLK DİSEFALİK İKİZLER OLACAKLAR
Çoğu yapışık ikiz gibi, 34 yaşındaki Abby ve Brittany de kamuoyunun yoğun merakına rağmen, cinsel hayatları hakkında hiçbir zaman kamuoyuna konuşmadı.
Eğer Abby ve Brittany biyolojik çocuk sahibi olurlarsa, bunu yapan ilk dişi disefalik ikizler olacaklar.
Kadınların her birinin bir kalbi ve akciğeri var ama üreme sistemleri de dahil olmak üzere diğer tüm organları ortak.
"HARİKA ANNELER OLACAĞIZ"
Abby ve Brittany her zaman anne olmak istediklerini açıkça belirttiler.
Ergenlik yıllarında verdiği röportajlarda Abby, "Evet, bir gün anne olacağız ama bunun nasıl gerçekleşeceği hakkında henüz konuşmak istemiyoruz." demişti.
Brittany şunları ekledi:
"Harika anneler olacağız."
YAPIŞIK İKİZLER NASIL OLUŞUYOR?
Yapışık ikizler, kardeşlerin derilerinin veya iç organlarının birbirine kaynaşmasıyla oluşuyor ve yaklaşık 200.000 canlı doğumdan birinde görülüyor.
Döllenmiş yumurtanın, gebe kaldıktan birkaç hafta sonra iki embriyoya bölünmeye başlaması, ancak sürecin tamamlanmadan durması sonucu oluşuyor.
En sık görülen tipi göğüs veya karın bölgesinden yapışık ikizlerdir. Doktorlar, kardeşlerin hangi organları paylaştığını ancak doğduktan sonra anlayabiliyor ve dolayısıyla ameliyat planlayabiliyorlar. En azından ikizlerden biri %75 oranında hayatta kalıyor.
Her 40.000 ikizden yalnızca biri bir şekilde birbirlerine bağlı olarak doğuyor ve bunların yalnızca yüzde biri ilk yılı hayatta kalarak tamamlıyor.
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