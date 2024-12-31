ABD’de mucize gibi olay! Yaşamaz dedikleri yapışık ikizlerin bebek beklediği iddia edildi!

ABD'de Minnesota'lı ikizler Abby ve Britanny, tarihteki sayılı disefalik ikizlerinden biri. Yani iki başları ve iki kalpleri var ama belden aşağısı tek bir vücudu paylaşıyorlar; cinsel organları ve üreme organları da buna dahil.

İkisi de şu anda yerel bir ilkokulda dördüncü ve beşinci sınıflara ders veriyor ve aynı dersleri verdikleri için aynı maaşı alıyorlar.