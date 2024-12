ABD’den Güney Kore’deki uçak kazasıyla ilgili açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de meydana gelen uçak kazası nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, "ABD gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." açıklamasında bulundu.



ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de meydana gelen ve 179 kişinin hayatına mal olan uçak kazası ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Eşi ile birlikte kazada yaşanan can kayıplarını öğrenmekten derin üzüntü duyduklarını ifade eden Biden, "Yakın müttefikler olarak, Amerikan halkı Güney Kore halkının yanında ve dualarımız bu trajediden etkilenenlerle birlikte." dedi. Biden, "ABD gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.