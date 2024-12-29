29 Aralık 2024, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Güney Kore'de uçak kazası! İniş esnasında pistte çıktı: Çok sayıda ölü var

Güney Kore'de uçak kazası! İniş esnasında pistte çıktı: Çok sayıda ölü var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 06:11 Güncelleme: 29.12.2024 06:57
ABONE OL
Güney Kore’de uçak kazası! İniş esnasında pistte çıktı: Çok sayıda ölü var

Güney Kore'nin Muan şehrinde, Jeju Air'e ait bir yolcu uçağı iniş esnasında kontrolden çıkarak pisti çevreleyen çitlere çarptı. Kaza sonrası kuyruk kısmı kopan uçak alev alırken ilk belirlemelere göre 85 kişi hayatını kaybetti. Yolcuların çoğunun Güney Kore vatandaşı olduğu açıklanırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÜNEY KORE'DE YOLCU UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI

Güney Kore'nin Muan şehrinde 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, en az 85 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak çitlere çarptı. (AA)Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak çitlere çarptı. (AA)

İNİŞ ESNASINDA PİSTTEN ÇIKIP ÇİTE ÇARPTI

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

Emniyet ve itfaiye yetkilileri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığı belirtildi.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. (AA)Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. (AA)

KUYRUK KISMI KOPARAK YANDI

İtfaiye ekiplerinin, kazada kuyruk bölümü koparak yanan uçağa müdahale ederek yangını söndürdüğü, uçaktan şu ana kadar 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken kazanın sebebi soruşturuluyor.

Kazakistan’da düşen uçakla ilgili flaş iddia!Kazakistan’da düşen uçakla ilgili flaş iddia!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güney Kore’de uçak kazası! İniş esnasında pistte çıktı: Çok sayıda ölü var Güney Kore’de uçak kazası! İniş esnasında pistte çıktı: Çok sayıda ölü var Güney Kore’de uçak kazası! İniş esnasında pistte çıktı: Çok sayıda ölü var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör