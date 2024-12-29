Güney Kore'de uçak kazası! İniş esnasında pistte çıktı: Çok sayıda ölü var
Güney Kore'nin Muan şehrinde, Jeju Air'e ait bir yolcu uçağı iniş esnasında kontrolden çıkarak pisti çevreleyen çitlere çarptı. Kaza sonrası kuyruk kısmı kopan uçak alev alırken ilk belirlemelere göre 85 kişi hayatını kaybetti. Yolcuların çoğunun Güney Kore vatandaşı olduğu açıklanırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Güney Kore'nin Muan şehrinde 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, en az 85 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İNİŞ ESNASINDA PİSTTEN ÇIKIP ÇİTE ÇARPTI
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.
Emniyet ve itfaiye yetkilileri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığı belirtildi.
KUYRUK KISMI KOPARAK YANDI
İtfaiye ekiplerinin, kazada kuyruk bölümü koparak yanan uçağa müdahale ederek yangını söndürdüğü, uçaktan şu ana kadar 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.
175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.
Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken kazanın sebebi soruşturuluyor.