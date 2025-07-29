İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması-yüzdelik dilimleri | 2025 YKS İlahiyat Fakültesi taban puanları
Üniversite hayalini ilahiyat fakültesi ya da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümüyle gerçekleştirmek isteyen gençler, 2025 YKS sonuçlarının ardından taban ve tavan puanları merak ediyor. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden tercihlerin yapılacağı süreçte bu bölümlerin başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri yoğun ilgi görüyor. Son yıllarda dini ilimler ve değerler eğitimi alanına olan ilgi artarken, adaylar da hem kariyer hedefleri hem de akademik gelecek planları için en güncel sıralamaları araştırıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.07.2025 08:28
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:25