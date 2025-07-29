Viral Galeri Viral Liste İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması-yüzdelik dilimleri | 2025 YKS İlahiyat Fakültesi taban puanları

İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması-yüzdelik dilimleri | 2025 YKS İlahiyat Fakültesi taban puanları

Üniversite hayalini ilahiyat fakültesi ya da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümüyle gerçekleştirmek isteyen gençler, 2025 YKS sonuçlarının ardından taban ve tavan puanları merak ediyor. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden tercihlerin yapılacağı süreçte bu bölümlerin başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri yoğun ilgi görüyor. Son yıllarda dini ilimler ve değerler eğitimi alanına olan ilgi artarken, adaylar da hem kariyer hedefleri hem de akademik gelecek planları için en güncel sıralamaları araştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.07.2025 08:28 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:25
İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması-yüzdelik dilimleri | 2025 YKS İlahiyat Fakültesi taban puanları

İlahiyat ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği alanlarında eğitim almak isteyen gençler için 2025 üniversite tercih maratonu yaklaşıyor. 4 yıllık lisans programı olarak sunulan bu bölümler, hem taban puanları hem de başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileriyle adayların en çok araştırdığı alanlar arasında yer alıyor. Peki İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması-yüzdelik dilimleri kaç?

İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması-yüzdelik dilimleri | 2025 YKS İlahiyat Fakültesi taban puanları

2025 İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği Taban Puanları

Üniversite hayalini ilahiyat ya da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği alanında kuran binlerce genç için tercih dönemi geri sayımı başladı. Ancak gözler hala ÖSYM'nin açıklayacağı 2025 YKS tercih kılavuzunda.

İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması-yüzdelik dilimleri | 2025 YKS İlahiyat Fakültesi taban puanları

Tercih Kılavuzu Yayımlandı

Henüz 2025 yılına ait tercih kılavuzu tüm detaylarıyla paylaşılmadı. Kılavuz açıklandığında, adaylar ilahiyat fakülteleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümlerinin taban ve tavan puanlarına, başarı sıralamalarına ve kontenjanlarına resmi olarak ulaşabilecek. Bu yıl da hem 2 yıllık ön lisans hem de 4 yıllık lisans programlarının son yerleşme puanları ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzunda yer alıyor.

İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması-yüzdelik dilimleri | 2025 YKS İlahiyat Fakültesi taban puanları

Geçmiş yıl verileri yol gösteriyor

Tercih listesi hazırlayacak adaylar, kılavuz açıklanana kadar geçtiğimiz yılın sonuçlarını dikkate alıyor. 2024 yılına ait taban ve tavan puanlar ile kontenjan bilgileri, 2025 tercih sürecinde en önemli referanslardan biri olacak.

İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması-yüzdelik dilimleri | 2025 YKS İlahiyat Fakültesi taban puanları

Bu veriler Yükseköğretim Kurulu'nun resmi adresi yokatlas.yok.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.

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