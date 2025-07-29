İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması-yüzdelik dilimleri | 2025 YKS İlahiyat Fakültesi taban puanları

İlahiyat ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği alanlarında eğitim almak isteyen gençler için 2025 üniversite tercih maratonu yaklaşıyor. 4 yıllık lisans programı olarak sunulan bu bölümler, hem taban puanları hem de başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileriyle adayların en çok araştırdığı alanlar arasında yer alıyor. Peki İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması-yüzdelik dilimleri kaç?