Putin’den Aliyev’e özür telefonu

Azerbaycan lideri Aliyev ile telefonda Kazakistan'daki uçak kazasını görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için özür diledi. Putin, uçağın inişi sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

İki lider görüşmede Kazakistan'daki uçak kazasını ele aldı.

Bilgiyi Interfax haber ajansı Kremlin'den alıntı ile paylaştı.

Olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için Putin özür diledi.

Putin, uçak Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırdığını, uçağın inişi sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.