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Putin'den Aliyev'e özür telefonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 15:53 Güncelleme: 28.12.2024 15:56
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Putin’den Aliyev’e özür telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüşerek, (Azerbaycan uçağının düşürüldüğü) 'trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle' özür diledi

Azerbaycan lideri Aliyev ile telefonda Kazakistan'daki uçak kazasını görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için özür diledi. Putin, uçağın inişi sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

KAZAKİSTAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

İki lider görüşmede Kazakistan'daki uçak kazasını ele aldı.

Putin’den Aliyev’e özür telefonu

Bilgiyi Interfax haber ajansı Kremlin'den alıntı ile paylaştı.

Olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için Putin özür diledi.

Putin’den Aliyev’e özür telefonu

Putin, uçak Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırdığını, uçağın inişi sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

Putin’den Aliyev’e özür telefonu

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