Lüban'a kaçmışlardı! 70 rejim subayı Suriye'nin yeni yönetimine teslim edildi
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Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesi sonrası Lübnan'a kaçan 70 subay, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından teslim alındı. Irak'a kaçan devrik Esad rejimine bağlı 1905 asker, 19 Aralık'ta Suriye'ye iade edilmişti.
Yeni Suriye yönetimi askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, rejimin devrilmesinin ardından Lübnan'a kaçan rejim askerleri hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.
Devrik rejimin 70 subayı, Lübnan'da yakalanmalarının ardından Suriye'nin yeni yönetimine teslim edildi.
Irak'a kaçan devrik Esad rejimine bağlı 1905 asker, 19 Aralık'ta Suriye'ye iade edilmişti.