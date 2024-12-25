Kazakistan’da düşen uçağın içinden çekilmiş video! Kelime-i Şehadet getirip eşine gönderdi

Yürek burkan görüntülerde, yolcunun korku içerisinde kelime-i şehadet getirdiği görüldü. Uçakta azerice yapılan anonsta ise, "kemerlerinizi bağlı tutun", "koridorlarda durmayın" ve "talimatlara uyun" denildiği duyuluyor.

Videoda bazı oksijen maskelerinin de açıldığı görülürken, yolcunun kazadan sağ kurtulup kurtulmadığı ise henüz bilinmiyor.