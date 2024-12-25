Kazakistan'da düşen uçağın içinden çekilmiş video! Kelime-i Şehadet getirip eşine gönderdi
Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağı bugün Kazakistan'ta düştü. 72 yolcunun bulunduğu uçakta 32 kişi kurtuldu. Yaralı kurtulan bazı yolcuların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Uçağın düşme anına ait ortaya çıkan son görüntüler ise izleyenlerin kanını dondurdu. Bir yolcunun, kazadan dakikalar önce eşine video gönderdiği ortaya çıktı. Yürek burkan görüntülerde, yolcunun korku içerisinde Kelime-i Şehadet getirdiği görüldü.
Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağında bulunan 32 kişinin kurtulduğu açıklandı.
Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Aktau'daki uçak kazasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu söyledi.
Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov ise ilk belirlemelere göre, kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını ifade etti.
KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİĞİ GÖRÜLDÜ
Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na bağlı uçaktaki bir yolcunun, kazadan dakikalar önce eşine bir video gönderdiği ortaya çıktı.
Yürek burkan görüntülerde, yolcunun korku içerisinde kelime-i şehadet getirdiği görüldü. Uçakta azerice yapılan anonsta ise, "kemerlerinizi bağlı tutun", "koridorlarda durmayın" ve "talimatlara uyun" denildiği duyuluyor.
Videoda bazı oksijen maskelerinin de açıldığı görülürken, yolcunun kazadan sağ kurtulup kurtulmadığı ise henüz bilinmiyor.
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