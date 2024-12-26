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Vladimir Putin'den Ukrayna ile ateşkes açıklaması!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 20:25 Güncelleme: 26.12.2024 20:26
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Vladimir Putin’den Ukrayna ile ateşkes açıklaması!

Dünyada Rusya Ukrayna savaşında 'ateşkes sağlanacak mı?' sorusu merak konusu olurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Putin, müzakerelere karşı olmadıklarını belirterek Slovakya'nın görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Vladimir Putin, Rusya/Ukrayna savaşı devam ederken ateşkes müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu. Vladimir Putin, ateşkes müzakarelerine Slovakya'nın ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor....

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Vladimir Putin’den Ukrayna ile ateşkes açıklaması! Vladimir Putin’den Ukrayna ile ateşkes açıklaması! Vladimir Putin’den Ukrayna ile ateşkes açıklaması!
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