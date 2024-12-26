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İşgalci İsrail Yemen'de havalimanını vurdu! Bomba yağdırdılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 20:11
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İşgalci İsrail Yemen’de havalimanını vurdu! Bomba yağdırdılar

İsrail ordusu, Yemen’deki Sana Uluslararası Havalimanı da dahil birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. Ordu, 'Bu, Husilerin sivil altyapıyı askeri amaçlar için kullandığının bir başka örneğidir' dedi.

İsrail ordusu, Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı da dahil birçok noktaya hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

HEDEF KENTİN ALTYAPISI

İsrail, Yemen'deki İran destekli Husileri vurdu. İsrail ordusu, Yemen'in batı kıyısı ve iç kesimlerine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Ordu, hedefler arasında başkent Sana'daki Sana Uluslararası Havalimanı ile Hezyaz ve Ras Kanatib elektrik santrallerinin bulunduğunu ifade etti.

Ordu, "Bu, Husilerin sivil altyapıyı askeri amaçlar için kullandığının bir başka örneğidir" dedi.

Yemen basını, Husilerin kontrolündeki liman kenti Hudeyde'nin de hedef alındığını aktarmıştı.

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İşgalci İsrail Yemen’de havalimanını vurdu! Bomba yağdırdılar İşgalci İsrail Yemen’de havalimanını vurdu! Bomba yağdırdılar İşgalci İsrail Yemen’de havalimanını vurdu! Bomba yağdırdılar
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