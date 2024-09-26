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Joe Biden'dan Rusya'ya 'Ukrayna' göndermesi: Galip gelemezsiniz

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 23:20 Güncelleme: 26.09.2024 23:34
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Joe Biden’dan Rusya’ya ’Ukrayna’ göndermesi: Galip gelemezsiniz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmesinde, Kiev'e verdikleri desteği sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Ukrayna ile bugün de yarın da yan yana duracağız. Bu savaşta Rusya galip gelemeyecek, Ukrayna galip gelecek." dedi.

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