Esma Esad tecritte: Lösemi hastası ve hayatta kalma şansı yüzde 50

Suriye'de kanlı rejimin diktası Esad ailesi, 13 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik saldırıları sonucu rejimin devrilmesinin ardından bu ay Moskova'ya kaçtı.

İngiltere'de doğan Esma Esad kocasından önce çocuklarıyla birlikte Rusya'ya gitti. Daily Telegraph'a göre, enfeksiyonu önlemek için izole edildiği söyleniyor.

Babası Fawaz Akhras, kızına Moskova'da bakıyor ve ailesiyle doğrudan temas halinde olan kaynaklar tarafından "kalbi kırık" olarak tanımlanıyor.

"ESMA ÖLÜYOR"

Mayıs ayında Suriye cumhurbaşkanlığı, Esad'a kemik iliğindeki kan hücrelerini etkileyen bir kanser türü olan akut lösemi teşhisi konduğunu duyurmuştu. Daha önce meme kanseri tedavisi görmüştü ancak 2019'da bir yıllık tedaviden sonra hastalıktan kurtulduğu belirtilmişti.