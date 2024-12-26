Esma Esad tecritte: Lösemi hastası ve hayatta kalma şansı yüzde 50
Suriye'de Şam'ın düşmesinin ardından Moskova'ya kaçan Beşşar Esad ailesinyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Londra merkezli Daily Telegraph'ın haberine göre beş yıl önce meme kanseri tedavisi gören Esma Esad'ın izole edildiği ve babası tarafından bakıldığı öne sürüldü. Durumunun ağır olduğu belirtilen haberde Esma'nın hayatta kalma şansının yüzde 50 olduğu bildirildi.
Suriye'de kanlı rejimin diktası Esad ailesi, 13 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik saldırıları sonucu rejimin devrilmesinin ardından bu ay Moskova'ya kaçtı.
İngiltere'de doğan Esma Esad kocasından önce çocuklarıyla birlikte Rusya'ya gitti. Daily Telegraph'a göre, enfeksiyonu önlemek için izole edildiği söyleniyor.
Babası Fawaz Akhras, kızına Moskova'da bakıyor ve ailesiyle doğrudan temas halinde olan kaynaklar tarafından "kalbi kırık" olarak tanımlanıyor.
"ESMA ÖLÜYOR"
Mayıs ayında Suriye cumhurbaşkanlığı, Esad'a kemik iliğindeki kan hücrelerini etkileyen bir kanser türü olan akut lösemi teşhisi konduğunu duyurmuştu. Daha önce meme kanseri tedavisi görmüştü ancak 2019'da bir yıllık tedaviden sonra hastalıktan kurtulduğu belirtilmişti.
Kaynaklara göre löseminin bir remisyon döneminden sonra tekrar ortaya çıktığı düşünülüyor. Ailenin bir temsilcisiyle doğrudan iletişim kurduğu bildirilen bir kaynak şunları söyledi:
"Esma ölüyor. Hastalığı nedeniyle kimseyle aynı odada bulunamıyor."
ŞANSI YÜZDE 50
Moskova'daki aileyle temas halinde olduğu söylenen bir başka kaynak ise şunları söyledi:
"Lösemi geri geldiğinde, bu çok kötü. Son birkaç haftadır durumu 50/50."
RUSYA YALANLADI
Harley Street'te saygın bir kardiyolog olan babası, son altı ayın büyük bir bölümünde önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha sonra da Moskova'da Esad'a baktı.
Açıklama, Moskova'da kendisine uygulanan kısıtlamalardan bıktığı ve Londra'da tedavi gördüğü ve boşanmak istediği yönündeki haberlerin ardından geldi.
Esadlar haberlerle ilgili yorum yapmazken Kremlin daha sonra boşanma iddialarını yalanladı.
Bu hafta gölge adalet bakanı Robert Jenrick, "eşinin İngiltere'de lüks bir hayata dönmesinin Esad'ın milyonlarca kurbanına hakaret olacağını" söyledi.