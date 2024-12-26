Suriye’de istihbarat teşkilatı başkanı Enes Hattap oldu | Enes Hattap kimdir?

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimde Enes Hattap, istihbarat teşkilatının yeni başkanı olarak atandı. Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye Genel Komutanlığı, istihbarat teşkilatı başkanlığına atama yapıldığını duyurdu. Buna göre, Hattap ülkenin istihbarat teşkilatının yeni başkanı oldu. Hattap ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

ENES HATTAP KİMDİR?

Enes Hattap (Anas Khattab), "Abu Ahmad Hodud" olarak bilinen, Suriye güvenlik sahnesinde öne çıkan bir kişiliktir. Şam kırsalındaki Jerud şehrinde doğmuştur.

Geçmiş yıllarda, rejimin düşüşünden önce, İdlib'de ve "Heyet Tahrir el-Şam" içerisinde genel güvenlik emiri olarak görev yapmıştır. Bu da onu, örgütün en güçlü araçlarından biri olan güvenlik biriminin baş sorumlusu yapmıştır.

Raporlara göre, Hatab, "güvenlik oyunu" olarak bilinen stratejinin beyinlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu, özellikle lideri Ebu Muhammed el-Culani'nin kişisel korumasını suikast girişimlerinden koruma konusundaki uzmanlığıyla övündüğü bir alandır.

Anas Hatab, Heyet Tahrir el-Şam'a bağlı Genel Güvenlik Teşkilatı'nın yönetimini üstlenmiştir. Bu teşkilatın nüfuzu, Heyet Tahrir el-Şam'ın kontrolü altındaki çoğu vilayeti kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Bu birim, güvenliğin sağlanması, bilgi toplama ve yerel halkı izlemek ve hareketlerini takip etmek için geniş çaplı istihbarat ağları kurma gibi çeşitli görevleri üstlenmiştir.

Birçok rapor, Hatab'ın gelecekteki herhangi bir muhalefetle başa çıkmada Colani'nin "vurucu gücü" olacağını öngörüyor. Bu öngörüler, İdlib'deki deneyimlerine dayanmaktadır; burada, güvenlik teşkilatının Heyet Tahrir el-Şam'ın kontrolünü pekiştirmede ve muhaliflerini ortadan kaldırmada temel bir rol oynadığı bilinmektedir.

Hatab, Heyet Tahrir el-Şam içindeki etkisini sürdürerek kuzey Suriye'deki güvenlik ve kontrol dinamiklerinde kilit bir aktör olarak ön plana çıkmıştır. Bu durum, adının Heyet'in nüfuzunu genişletme ve güvenlik üzerindeki hâkimiyetini güçlendirme stratejileriyle yakından ilişkilendirilmesine neden olmuştur.