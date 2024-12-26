Ukrayna-Rusya arasında ateşkes sağlanacak mı? Rusya'dan flaş açıklama! “Çıkmaz sokak”
Ukrayna-Rusya savaşında her geçen gün tansiyon yüseklirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Lavrov, Ukrayna ile ateşkesin çıkmaz sokak olduğunu belirterek, 'Rusya'nın güvenliğini ve komşularımızın meşru çıkarlarını güvence altına almak için şartları belgeleyecek, uluslararası hukuka dayalı, nihai, yasal olarak bağlayıcı anlaşmalara ihtiyacımız var' dedi. Türkiye’nin Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili meşru kaygılarını anladıklarını kaydeden Lavrov, “Burada terörist yapıların karıştığı tekrarlanan olaylar yaşandı. Bu meşru çıkarlar, Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve birliğini koruyacak şekilde sağlanmalıdır' ifadelerine yer verdi.
Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşında "ateşkes sağlanacak mı?" sorusu merak konusu olurken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün düzenlediği basın toplantısında Rus ve yabancı gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
Ukrayna ile ateşkes çağrılarına ilişkin konuşan Lavrov, "Bu konu hakkında çok şey söylendi. Devlet Başkanı, bu konudan defalarca bahsetti. Boş konuşmalarla yetinmeyeceğiz. Şimdiye kadar duyduğumuz şey, bir ateşkes yapılmasının gerekliliği hakkında konuşmalardı. Hiç kimse ateşkesin amacının Ukrayna'ya silah akıtmaya devam etmek ve toplanmalarını, seferberlik yürütmelerini mümkün kılmak için zaman kazanmak olduğunu gizlemiyor" diye konuştu. Ukrayna ile ateşkesin çıkmaz sokak olduğunu vurgulayan Lavrov, "Rusya'nın güvenliğini ve komşularımızın meşru çıkarlarını güvence altına almak için şartları belgeleyecek, uluslararası hukuka dayalı, nihai, yasal olarak bağlayıcı anlaşmalara ihtiyacımız var" dedi.
"FRANSA, UKRAYNA OLMADAN DİYALOG TEKLİF ETTİ"
Fransa'dan Ukrayna'daki krizin çözümüne ilişkin Kiev'deki yönetimin katılımı olmadan diyalog kurma teklifini aldıklarını ifade eden Lavrov, Paris'ten bu şekilde Batı'nın "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında tek kelime edilmemesi" kuralını ihlal ettiğini vurguladı.
"SURİYE'DEKİ YENİ YÖNETİMLE DİYALOG KURMAYA HAZIRIZ"
Suriye'deki yeni yönetim ile ilişkilere ilişkin konuşan Lavrov, "Rusya diplomatik misyonu aracılığıyla yeni Suriye yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor. Her şeyden önce şu anda Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve büyükelçiliğinin güvenli bir şekilde çalışmasıyla ilgili konuları görüşüyoruz. İkili ilişkilerimiz ve bölgesel gündemdeki konularla ilgili diyalog kurmaya ilgi duyuyoruz ve hazırız" dedi. Astana formatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, "Türkiye, İran ve Rusya'nın tutumu, Astana formatının şu anki aşamada faydalı bir rol oynayabileceği yönünde" dedi
Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili meşru kaygılarını anladıklarını kaydeden Lavrov, "Burada terörist yapıların karıştığı tekrarlanan olaylar yaşandı. Bu meşru çıkarlar, Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve birliğini koruyacak şekilde sağlanmalıdır" dedi.
RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ ATEŞKES MÜZAKERELERİ
Savaş devam ederken Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında ateşkes için 3'ü Belarus, biri Türkiye'de olmak üzere 4 kere yüz yüze müzakere yapıldı.
Belarus'ta her iki taraf ancak çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorları konusunda anlaşabildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak İstanbul'da 29 Mart 2022'de yapılan müzakere sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etti, anlaşmaya çok yaklaşıldı.
Ancak Buça'daki iddialardan sonra görüşmeler kesildi. Ukrayna tarafı, 17 Mayıs'ta ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu.
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