İngiltere Esma Esad’ı istemiyor: Pasaportu iptal edilsin!

Esma Esad'ın Londra'da dondurulan mal varlıklarını kurtarmak istediği iddia ediliyor (Arşiv)

Esma Esad'ın, kocasının diktatörlüğüne duyulan öfke nedeniyle Mart 2012'de AB yaptırımları programı kapsamında İngiltere'deki varlıkları donduruldu.

ESMA ESAD'IN DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞİ

Bayan Esad , kocasının siyasi muhaliflerini bastırmak için bir terör kampanyası yürüttüğü sırada Suriye First Lady'si olarak ihtişamlı bir hayat yaşamadan önce, kardiyolog babası ve diplomat annesi tarafından Kuzey Acton'da büyütüldü.

Esma Esad'ın büyüdüğü ev (Arşiv)

1975 doğumlu, uluslararası bankacılıkta başarılı bir kariyer yapmadan önce parlak bir çocukluk geçirdi.

"CEHENNEMİN FIRST LADY'Sİ"

Çocukluğunda, dönem başına yaklaşık 9.000 sterlin ücret ödenen saygın bir devlet okulu olan Queen's College, Marylebone'a kaydoldu ve ardından 1996'da King's College London'dan bilgisayar bilimi ve Fransız edebiyatı alanında mezun oldu.

Esma Esa'ın boşanmak istediği iddiaları ortaya çıkmıştı (Arşiv)

Okuldaki arkadaşları tarafından sadece 'Emma' olarak bilinen Bayan Esad, 2000 yılında Londra'ya okumaya geldiğinde devrik Suriye diktatörüyle evlendi. Daha önce aile tatillerinde tanışmışlardı.

Esma Esad eşi Beşşar ile iç savaştan önce Suriye halkını selamlarken (Arşiv)

Bundan sonra Esma Esad 'Cehennemin First Lady'si olarak anıldı.

Ayrıca Suriye iç savaş sırasında Esad rejimi tarafından işlenen savaş suçlarını kışkırttığı ve yardım ettiği iddialarına ilişkin bir ön soruşturma başlatıldı.