İngiltere Esma Esad'ı istemiyor: Pasaportu iptal edilsin!
Suriye'de eli kanlı diktatör Beşşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasının ardından eşi Esma Esad'ın Beşşar'dan boşanarak vatandaşı olduğu İngiltere'ye gideceği iddia edilmişti. Londra merkezli Daily Mail'in haberine göre İngiliz hükümetine Esma Esad'ın pasaportunun iptal edilmesi ve 'sonsuza kadar Birleşik Krallık’a girmesinin yasaklanması' talimatı verildi.
49 yaşındaki Esma Esad, bu ayın başlarında Suriye'de muhaliflerin Esad rejimini devirmesinin ardından 59 yaşındaki diktatör eşiyle birlikte Rusya'ya kaçtı.
Çöküşü Suriye'de ve dünyada büyük sevinçle karşılanan çiftin, sığınma talebinde bulunmalarının ardından Moskova'da izole bir şekilde yaşadıkları ve mal varlıklarının dondurulduğu bildirilmişti.
Batı Londra'daki North Acton'da büyüyen Esad'ın eşinden boşanacağı ve çifte vatandaşlığı bulunan İngiltere'ye kanser tedavisi için geri dönmek istediği öne sürülmüştü.
Daily Mail gazetesinin haberine göre İngiliz milletvekilleri dün gece Esad ailesinin birkaç yıldır gerçekleştirdiği vahşetler göz önüne alındığında, kendisinin İngiltere'ye geri dönmesine izin verilmemesi gerektiği, ömrü boyunca geçerli giriş yasağı konulmasını ve vatandaşlıktan çıkarılmasını istedikleri belirtildi. İdiialara göre Esad ailesinden hiçkimse Londra'da istenmiyor.
"KURBANLARA HAKARET OLUR"
Gölge Adalet Bakanı Robert Jenrick, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Esad'ın karısının İngiltere'de lüks bir hayata dönmesi, onun milyonlarca kurbanına hakaret olacaktır." dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise Esad'ların yaptırımlara tabi olduğunu ve İngiltere'de hoş karşılanmadıklarını söyledi.
Esma Esad'ın, kocasının diktatörlüğüne duyulan öfke nedeniyle Mart 2012'de AB yaptırımları programı kapsamında İngiltere'deki varlıkları donduruldu.
ESMA ESAD'IN DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞİ
Bayan Esad , kocasının siyasi muhaliflerini bastırmak için bir terör kampanyası yürüttüğü sırada Suriye First Lady'si olarak ihtişamlı bir hayat yaşamadan önce, kardiyolog babası ve diplomat annesi tarafından Kuzey Acton'da büyütüldü.
1975 doğumlu, uluslararası bankacılıkta başarılı bir kariyer yapmadan önce parlak bir çocukluk geçirdi.
"CEHENNEMİN FIRST LADY'Sİ"
Çocukluğunda, dönem başına yaklaşık 9.000 sterlin ücret ödenen saygın bir devlet okulu olan Queen's College, Marylebone'a kaydoldu ve ardından 1996'da King's College London'dan bilgisayar bilimi ve Fransız edebiyatı alanında mezun oldu.
Okuldaki arkadaşları tarafından sadece 'Emma' olarak bilinen Bayan Esad, 2000 yılında Londra'ya okumaya geldiğinde devrik Suriye diktatörüyle evlendi. Daha önce aile tatillerinde tanışmışlardı.
Bundan sonra Esma Esad 'Cehennemin First Lady'si olarak anıldı.
Ayrıca Suriye iç savaş sırasında Esad rejimi tarafından işlenen savaş suçlarını kışkırttığı ve yardım ettiği iddialarına ilişkin bir ön soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fincanlarınızı ışıl ışıl yapacak temizlik tüyosu: 5 dakika bekletmeniz yeterli
- İlişkilerde olumsuz etkiler yaratan 4 cümle: Nankör insanların sıkça kullandığı ifadeler
- AÖL soru ve cevap anahtarı PDF ekranı 2024 | Açık Lise 1. dönem sınav soruları yayımlandı mı?
- Doğal bir sağlık deposu: 1 bardak yetiyor! Kolesterolü dibe çekiyor, sağlığı zirveye çıkarıyor
- KGM 409 sürekli işçi alımı kura sonuçları 25 Aralık | KGM sürekli işçi alımı kura çekimi ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı?
- Buzdolabına sakın koymayın! Bu iki besin buzdolabında zehre dönüşüyor, sağlığı tehdit ediyor!
- AK Parti Grup Toplantısı bugün mü, saat kaçta? AK Parti Grup Toplantısı gündem maddeleri
- Azerbaycan yolcu uçağı nerede düştü? Uçakta kaç yolcu vardı, ölü ve yaralı var mı? Kazakistan Aktau nerede?
- Gönül Dağı’nda flaş karar: O başrol diziye veda ediyor
- Gürültü yapana 11.000 TL, Yere çöp atana 6.923 TL ceza! Yeni düzenleme geldi: O tarih itibarıyla...
- Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? mebbis.meb.gov.tr başvuru ekranı...
- Zamlı asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL? 2025 Asgari Ücret İşveren Maliyeti Hesaplama