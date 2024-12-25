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İngiltere Esma Esad'ı istemiyor: Pasaportu iptal edilsin!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 14:15 Güncelleme: 25.12.2024 14:38
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İngiltere Esma Esad’ı istemiyor: Pasaportu iptal edilsin!

Suriye'de eli kanlı diktatör Beşşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasının ardından eşi Esma Esad'ın Beşşar'dan boşanarak vatandaşı olduğu İngiltere'ye gideceği iddia edilmişti. Londra merkezli Daily Mail'in haberine göre İngiliz hükümetine Esma Esad'ın pasaportunun iptal edilmesi ve 'sonsuza kadar Birleşik Krallık’a girmesinin yasaklanması' talimatı verildi.

49 yaşındaki Esma Esad, bu ayın başlarında Suriye'de muhaliflerin Esad rejimini devirmesinin ardından 59 yaşındaki diktatör eşiyle birlikte Rusya'ya kaçtı.

Çöküşü Suriye'de ve dünyada büyük sevinçle karşılanan çiftin, sığınma talebinde bulunmalarının ardından Moskova'da izole bir şekilde yaşadıkları ve mal varlıklarının dondurulduğu bildirilmişti.

Suriye'nin devrik başkanı Beşşar Esad ve eşi Esma Esad (Gazete Arşiv)Suriye'nin devrik başkanı Beşşar Esad ve eşi Esma Esad (Gazete Arşiv)

Batı Londra'daki North Acton'da büyüyen Esad'ın eşinden boşanacağı ve çifte vatandaşlığı bulunan İngiltere'ye kanser tedavisi için geri dönmek istediği öne sürülmüştü.

Esma Esad kanser tedavisinin ardından rutin kontrollerinden birinde iken (Arşiv)Esma Esad kanser tedavisinin ardından rutin kontrollerinden birinde iken (Arşiv)

Daily Mail gazetesinin haberine göre İngiliz milletvekilleri dün gece Esad ailesinin birkaç yıldır gerçekleştirdiği vahşetler göz önüne alındığında, kendisinin İngiltere'ye geri dönmesine izin verilmemesi gerektiği, ömrü boyunca geçerli giriş yasağı konulmasını ve vatandaşlıktan çıkarılmasını istedikleri belirtildi. İdiialara göre Esad ailesinden hiçkimse Londra'da istenmiyor.

İngiliz milletvekilleri Esad ailesinden hiçkimseyi İngiltere topraklarında istemediklerini bildirdi (Arşiv)İngiliz milletvekilleri Esad ailesinden hiçkimseyi İngiltere topraklarında istemediklerini bildirdi (Arşiv)

"KURBANLARA HAKARET OLUR"

Gölge Adalet Bakanı Robert Jenrick, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Esad'ın karısının İngiltere'de lüks bir hayata dönmesi, onun milyonlarca kurbanına hakaret olacaktır." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise Esad'ların yaptırımlara tabi olduğunu ve İngiltere'de hoş karşılanmadıklarını söyledi.

Esma Esad'ın Londra'da dondurulan mal varlıklarını kurtarmak istediği iddia ediliyor (Arşiv)Esma Esad'ın Londra'da dondurulan mal varlıklarını kurtarmak istediği iddia ediliyor (Arşiv)

Esma Esad'ın, kocasının diktatörlüğüne duyulan öfke nedeniyle Mart 2012'de AB yaptırımları programı kapsamında İngiltere'deki varlıkları donduruldu.

ESMA ESAD'IN DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞİ

Bayan Esad , kocasının siyasi muhaliflerini bastırmak için bir terör kampanyası yürüttüğü sırada Suriye First Lady'si olarak ihtişamlı bir hayat yaşamadan önce, kardiyolog babası ve diplomat annesi tarafından Kuzey Acton'da büyütüldü.

Esma Esad'ın büyüdüğü ev (Arşiv)Esma Esad'ın büyüdüğü ev (Arşiv)

1975 doğumlu, uluslararası bankacılıkta başarılı bir kariyer yapmadan önce parlak bir çocukluk geçirdi.

"CEHENNEMİN FIRST LADY'Sİ"

Çocukluğunda, dönem başına yaklaşık 9.000 sterlin ücret ödenen saygın bir devlet okulu olan Queen's College, Marylebone'a kaydoldu ve ardından 1996'da King's College London'dan bilgisayar bilimi ve Fransız edebiyatı alanında mezun oldu.

Esma Esa'ın boşanmak istediği iddiaları ortaya çıkmıştı (Arşiv)Esma Esa'ın boşanmak istediği iddiaları ortaya çıkmıştı (Arşiv)

Okuldaki arkadaşları tarafından sadece 'Emma' olarak bilinen Bayan Esad, 2000 yılında Londra'ya okumaya geldiğinde devrik Suriye diktatörüyle evlendi. Daha önce aile tatillerinde tanışmışlardı.

Esma Esad eşi Beşşar ile iç savaştan önce Suriye halkını selamlarken (Arşiv)Esma Esad eşi Beşşar ile iç savaştan önce Suriye halkını selamlarken (Arşiv)

Bundan sonra Esma Esad 'Cehennemin First Lady'si olarak anıldı.

Ayrıca Suriye iç savaş sırasında Esad rejimi tarafından işlenen savaş suçlarını kışkırttığı ve yardım ettiği iddialarına ilişkin bir ön soruşturma başlatıldı.

Esad’tan firar gecesi Oscarlık performans!Esad’tan firar gecesi Oscarlık performans!
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