İran Esad'ı sattı! Yeni döneme teslim oldular! Tahran Şam'da büyükelçilik açmaya hazır
Suriye'de devrik Beşşar Esad'ın müttefiki İran, Esad'ın Moskova'ya kaçmasının ardından yeni yönetimle diplomatik kanallar açmaya hazır olduğunu belirtti. İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani, Tahran'ın Şamd'daki büyükelçiliğini yeniden açmak istediklerini bildirdi.
Suriye'deki yeni yönetimle diplomatik temas kurmak isteyen hükümetlerin sayısı artıyor. Ülkenin eli kanlı diktatörü Beşşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasının ardından rejimin hamisi Rusya'nın, Ahmed El Şara liderliğindeki yeni yönetimle gizlice görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edilmişti.
Esad rejiminin bölgesel müttefiklerinden İran'ın da Şam'daki yeni yönetimle diplomatik temas kurmak istediği öğrenildi.
İran hükümet sözcüsü, Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ülkeyi kontrol altına almasından iki hafta sonra Tahran'ın Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazır olduğunu ifade etti.
"YENİ YÖNETİMLE DİPLOMASİYE HAZIRIZ"
Press TV'nin haberine göre, Salı günü düzenlediği basın toplantısında konuşan hükümet sözcüsü Muhacerani, İran'ın konuyu diplomatik kanallardan takip edeceğini belirtti ve şöyle dedi:
"Büyükelçilikleri yeniden açma yaklaşımımız her zaman olduğu gibi diplomatiktir ve buna hazırız. Onlar da İran'la diplomatik düzeyde ilişkilere hazır ve şu anda elçiliklerin yeniden açılması için diplomatik görüşmelerde bulunuyoruz."
"GEÇMİŞTE BAZI GRUPLARLA İLETİŞİMDEYDİK..."
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, geçtiğimiz günlerde Suriye'ye ilişkin "Geçmişte bazı gruplarla iletişimdeydik. Ancak, Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantımız bulunmamaktadır." demişti.