İran Esad’ı sattı! Yeni döneme teslim oldular! Tahran Şam’da büyükelçilik açmaya hazır

İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani (Aşiv)

"Büyükelçilikleri yeniden açma yaklaşımımız her zaman olduğu gibi diplomatiktir ve buna hazırız. Onlar da İran'la diplomatik düzeyde ilişkilere hazır ve şu anda elçiliklerin yeniden açılması için diplomatik görüşmelerde bulunuyoruz."

"GEÇMİŞTE BAZI GRUPLARLA İLETİŞİMDEYDİK..."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, geçtiğimiz günlerde Suriye'ye ilişkin "Geçmişte bazı gruplarla iletişimdeydik. Ancak, Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantımız bulunmamaktadır." demişti.