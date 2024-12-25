Terör devleti İsrail’den açıklama! Gazze’de ateşkes olacak mı?

Katar’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: ʺAnlaşmaya varmak için hiçbir boşluk bırakmayacağızʺ (Foto: İHA)

"ANLAŞMAYA VARMAK İÇİN HİÇBİR BOŞLUK BIRAKMAYACAĞIZ"

Katar'dan İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerin Mısırlı, Katarlı ve Amerikalı arabulucularla iş birliği içerisinde başkent Doha'da devam ettiğini belirtti. El-Ensari, ateşkesin Noel'den önce sağlanacağına dair söylentilerin "spekülasyon" olduğunu söylerken, "Bir anlaşmaya varmak için hiçbir boşluk bırakmayacağız" dedi.

"SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKMALI"

Basın toplantısında uluslararası topluma Suriye'ye yönelik yaptırımların mümkün olan en kısa sürede kaldırılması çağrısında bulunan el-Ensari, "Bunun nedeni önceki rejimin suçlarıydı ve o rejim tüm yetkileriyle birlikte artık yürürlükte değil, dolayısıyla bu yaptırımların nedenleri bugün artık mevcut değil" ifadelerini kullan