Terör devleti İsrail'den açıklama! Gazze'de ateşkes olacak mı?
İsrail ile Hizbullah arasında sağlanan ateşkesin ardından gözler 7 Ekim 2023’ten bu yana savaşın devam ettiği Gazze’ye çevrildi. Gazze'de ateşkes olacak mı? sorusu merak edilirken İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada Katar’da devam eden Gazze’de ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerine katılan heyetin bu gece ülkeye döneceği belirtilirken, 'Görüşmeler için anlamlı bir hafta” denildi.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken, tarafların anlaşması için bekleyiş sürüyor.
İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Katar'da devam eden görüşmelere katılan heyetin bu gece ülkeye geri döneceği belirtildi.
"EKİP, İÇ GÖRÜŞMELER İÇİN GERİ DÖNÜYOR"
Açıklamada, "Görüşmeler için anlamlı bir hafta" ifadesi kullanılırken, "Ekip, esirlerimizin eve getirilmesine yönelik müzakerelerin devamı konusunda İsrail'deki iç görüşmeler için geri dönüyor" denildi.
"ANLAŞMAYA VARMAK İÇİN HİÇBİR BOŞLUK BIRAKMAYACAĞIZ"
Katar'dan İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerin Mısırlı, Katarlı ve Amerikalı arabulucularla iş birliği içerisinde başkent Doha'da devam ettiğini belirtti. El-Ensari, ateşkesin Noel'den önce sağlanacağına dair söylentilerin "spekülasyon" olduğunu söylerken, "Bir anlaşmaya varmak için hiçbir boşluk bırakmayacağız" dedi.
"SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKMALI"
Basın toplantısında uluslararası topluma Suriye'ye yönelik yaptırımların mümkün olan en kısa sürede kaldırılması çağrısında bulunan el-Ensari, "Bunun nedeni önceki rejimin suçlarıydı ve o rejim tüm yetkileriyle birlikte artık yürürlükte değil, dolayısıyla bu yaptırımların nedenleri bugün artık mevcut değil" ifadelerini kullan
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