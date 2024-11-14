İsrail Trump’a seçim hediyesi hazırladı! Lübnan’da ateşkese adım adım

ABD merkezli Washington Post'un haberine göre İsrail, ABD Başkanı seçilen Donald Trump için bir "hediye ateşkes" hazırlıyor.

Washington Post, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyha'nun Donald Trump'a seçim hediyesi hazırladığını iddia etti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yakın bir yardımcısı bu hafta Donald Trump ve eski Beyaz Saray kıdemli danışmanı Jared Kushner'e İsrail'in Lübnan'da bir ateşkes anlaşmasını ilerletmek için acele ettiğini ve yeni başkana 'erken bir dış politika zaferi' sunmayı amaçladığını söyledi.

Ron Dermer ve Binyamin Netanyahu (Arşiv)

Üst düzey bir ABD yetkilisine göre Netanyahu'nun Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Mar-a-Lago'daki görüşmelerinin ardından pazartesi ve salı günü Washington'da Biden yetkilileriyle bir araya geldi. Bunlar arasında Lübnan'daki başkanın özel temsilcisi Amos Hochstein da yer aldı.

Donald Trump ve Jared Kushner (AP)

Dermer ve Kushner, Trump'ın ilk döneminde dört Arap ülkesi ile İsrail arasında normalleşme anlaşmalarına aracılık eden ve bölgeyle kişisel ve mali bağları sürdüren isimler olarak öne çıkıyor.

LÜBNAN İÇİN OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Üst düzey yetkili, Netanyahu'nun Lübnan'daki ateşkes süreci konusunda yönetimle iletişim halinde olduğunu belirtti. İkinci bir ABD yetkilisi, olası bir anlaşma üzerindeki tüm çalışmaların Biden'ın ekibi tarafından hala yapıldığını ve ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Dermer'ın toplantıları hakkında bilgi sahibi bir kaynak Washington Post gazetesinde yaptığı açıklamada "İsrail'in Trump'a bir şeyler hediye edeceğine dair bir anlayış var. Ocak ayında Lübnan konusunda bir gelişme olacak" dedi.

Binyamin Netanyahu ve Donald Trump (AP)

NETANYAHU GÖZLERİNİ TRUMP'A DİKTİ



Washington Post, Donald Trump'ın seçim kampanyasında 'savaşları sona erdirme' sözü verdiğini hatırlatırken, ismi açıklanmayan kaynak ise Netanyahu'nun Biden'a sadakati olmadığını ve tamamen Trump'ın gözüne girmeye odaklanacağını belirtti.

Netanyahu, Pazar günü yayınladığı video açıklamasında Trump ile son günlerde üç kez görüştüğünü ve ikilinin "özellikle barışı ilerletme konusunda İsrail için büyük fırsatlar" gördüğünü ifade etti.

Donald Trump ve Binyamin Netanyahu (AP)

Lübnan'da bir ateşkesin olması halinde şartlarının ne olacağına ilişkin ise belirsizlik sürüyor.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

1 Ekim 2024 günü başlayan İsrail'i Lübnan'ın güneyindeki kara taarruzu sonucu neredeyse 900 bin Lübnanlı yerinden edildi ve binlerce kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği yıkım böyle görüntülendi (AA)

Yönetim kadrosunun neredeyse tamamını kaybeden Hizbullah, İsrail'in kara operasyonlarını yoğunlaştırmasıyla kayıplarını açıklamayı durdurdu.